Matan a exreina de belleza en su departamento en Polanco; ya hay una principal sospechosa

Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza mexicana, fue asesinada a balazos en su propio departamento, ubicado en la colonia Polanco, una de las más exclusivas de la Ciudad de México (CDMX).

Pero, ¿qué le sucedió? Según la línea de investigación de las autoridades capitalinas, la presunta culpable del feminicidio de la joven de 27 años podría ser su propia suegra. Te contamos los detalles del caso.

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¡No solo fue Edith Guadalupe! Asesinan a exreina de belleza el 15 de abril

Trascendió que el asesinato de la ex reina de belleza, originaria de Ensenada, Baja California, ocurrió el 15 de abril, el mismo día en el que sucedió el feminicidio de Edith Guadalupe, en la alcaldía Benito Juárez.

Carolina Flores feminicidio Despiden a Carolina Flores, exreina de belleza.

De acuerdo con los reportes policiales, el asesinato de Carolina ocurrió en la madrugada dentro del departamento en el que vivía, ubicado en Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Se informó que los paramédicos acudieron al departamento de Carolina Flores para atender un llamado de emergencia; sin embargo, únicamente confirmaron que la mujer ya no tenía signos vitales. Asimismo, ratificaron que había fallecido a causa de un disparo en la cabeza.

¿A quién señalan por el asesinato de la exreina de belleza, Carolina Flores?

La línea de investigación del caso apunta a la suegra de la víctima, Erika María, quien se encontraba en el departamento, junto a su hijo y esposo de Carolina, en los momentos previos al asesinato.

Uno de los hechos que generan incertidumbre es que a pesar de que el asesinato ocurrió en la noche del 15 de abril, el esposo de Carolina no acudió a levantar la denuncia ante el Ministerio Público hasta el jueves 16 de abril.

Carolina Flores Gómez era exreina de belleza y ganadora del concurso Miss Teen Universe Baja California 2017.

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