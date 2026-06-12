Sevina es una comunidad en Michoacán que parece un pueblo desierto pues los comercios han cerrado y hay muy poca gente en las calles pues viven con miedo bajo el asedio del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sevina es una comunidad en Michoacán que parece un pueblo desierto pues los comercios han cerrado y hay muy poca gente en las calles pues viven con miedo bajo el asedio del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Erick Zertuche López, hijo de la diputada federal de Morena, Rocío López Gorosave, fue plagiado por al menos 15 hombres encapuchados cuando se dirigía a Ensenada.
Daniel, el niño de 6 años que fue secuestrado en un parque de la colonia San Agustín del Estado de México fue encontrado sano y salvo; el delincuente fue detenido
El presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Isidro César Figueroa Jiménez, resultó herido, tras ser víctima de un ataque armado.
Antonio Oseguera Cervantes fue trasladado de México a Estados Unidos el pasado mes de febrero.
La titular del Departamento de Agricultura de EUA, Brooke Rollins, destacó que Estados Unidos detectó seis casos de gusano barrenador en Texas y Nuevo México.
El periodista Luis Ángel López fue asesinado a balazos y la Fiscalía de Veracruz y investiga los hechos