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/Seguridad/Nota

Menores de edad en riesgo de ser reclutados por el crimen en la comunidad de Sevina

Fue el pasado 17 de mayo cuando el crimen organizado atacó y asesinó a dos agentes comunitarios en una caseta de vigilancia.

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1 minuto lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Sevina es una comunidad en Michoacán que parece un pueblo desierto pues los comercios han cerrado y hay muy poca gente en las calles pues viven con miedo bajo el asedio del Cártel Jalisco Nueva Generación.

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