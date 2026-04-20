El caso de Edith Guadalupe causó conmoción en los habitantes de la Ciudad de México no solo por la brutalidad del crimen, sino por las fallas en la respuesta de las autoridades. La joven, que había acudido a una supuesta entrevista de trabajo en un edificio de avenida Revolución, fue asesinada con un desarmador en el tórax.

La Fiscalía de la CDMX reconoció que pasaron al menos 15 horas antes de iniciar formalmente la investigación por su desaparición, un retraso clave en un caso que hoy se investiga como feminicidio. Pero, ¿cómo ocurrieron los hechos? Esta tarde, la titular de la dependencia, Bertha María Alcalde Luján, ofreció una cronología oficial del feminicidio de Edith Guadalupe.

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¿Qué le pasó a Edith Guadalupe luego de entrar al edificio de Avenida Revolución?

De acuerdo con la cronología oficial, Edith Guadalupe fue vista por última vez al ingresar al inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez. Horas después, su familia comenzó a buscarla. Fue hasta el día siguiente cuando las autoridades comenzaron con las diligencias, en medio de presión social y cuestionamientos por omisiones. Esta es la cronología de los hechos según la Fiscalía CDMX:

Viernes 15 de abril de 2026

16:16 horas: Edith Guadalupe sale de su domicilio en la alcaldía Iztapalapa rumbo a la alcaldía Benito Juárez.

en la alcaldía Iztapalapa rumbo a la alcaldía Benito Juárez. 16:45 horas: Edith Guadalupe ingresa al edificio ubicado en Avenida Revolución 829, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez. 16.23 y 17:44: El vigilante Juan Jesús ‘N’ había apagado las cámaras del edificio. En este periodo se cree que la joven fue privada de la vida basado en los dictámenes periciales de la necropsia.

había apagado las cámaras del edificio. En este periodo se cree que la joven fue privada de la vida basado en los dictámenes periciales de la necropsia. 23:00 horas: La familia de Edith acude al edificio y el vigilante niega que la joven entró.

Sábado 16 de abril de 2026

1:10 horas: La familia presenta la denuncia en el Centro de Búsqueda de la CDMX.

4:25 horas: Entrevistan a la madre y ella informa de la última ubicación de su hija en la Avenida Revolución.

Fue hasta la madrugada del domingo 17 de abril cuando las autoridades acudieron a revisar las cámaras del edificio.

Revelan la causa de muerte de Edith Guadalupe en el edificio de la Benito Juárez

La necropsia confirmó que la causa de muerte fue una herida penetrante en el tórax provocada con un desarmador, lo que evidencia la violencia extrema del ataque. El cuerpo de la joven fue localizado dentro del mismo edificio al que acudió por una oportunidad laboral, lo que ha encendido alertas sobre posibles engaños utilizados para atraer a la víctima.

Este dato es clave dentro de la investigación, ya que refuerza la línea de feminicidio y permite a las autoridades reconstruir los últimos momentos de Edith Guadalupe dentro del inmueble.

La Fiscalía de la CDMX confirma que hay indicios en contra del vigilante del edificio

Las indagatorias apuntan a un posible responsable: el vigilante del edificio. La Fiscalía informó que existen indicios relevantes que lo vinculan con el crimen, por lo que ya es considerado pieza central en la investigación.

Entre los elementos que lo colocan bajo sospecha están: inconsistencias en su declaración, así como evidencia recabada en el lugar de los hechos:

Las cámaras del inmueble habían sido desconectadas entre las 16:23 y las 17:44 horas.

entre las 16:23 y las 17:44 horas. Dentro de la caseta de vigilancia se localizaron indicios de sangre que se intentaron limpiar.

que se intentaron limpiar. El vigilante presentaba l esiones en la mano y rasguños en el abdomen que constan en el certificado médico tras su detención.

que constan en el certificado médico tras su detención. Se encontraron herramientas punzocortantes ocultas como un desarmador que coinciden con las heridas que le quitaron la vida a Edith Guadalupe.

que coinciden con las heridas que le quitaron la vida a Edith Guadalupe. El imputado le negó a la familia que la joven había ingresado al edificio.

El vigilante del segundo turno señaló que el imputado estuvo realizando una limpieza inusual de la caseta con cubetas y trapeadores.

con cubetas y trapeadores. La trabajadora de limpieza localizó la cartera de Edith Guadalupe dentro del bote de basura del baño de la caseta.

Finalmente, la Fiscalía de la CDMX se percató de tres intervalos de tiempo en los que las cámaras de vigilancia fueron desconectadas, se presume que con el propósito de ocultar el indicios del feminicidio y las pertenencias de Edith Guadalupe.

🔻El vigilante tenía control total del edificio, incluido el sistema de cámaras de vigilancia y el estacionamiento. Las cámaras fueron desconectadas de manera deliberada el 15 de abril, justo en el periodo en que Edith Guadalupe ingresó al inmueble ⚠️🎥 pic.twitter.com/P7J3TTxaEE — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 20, 2026

La Fiscalía de la CDMX admite retraso en caso de Edith Guadalupe

Uno de los puntos más críticos del caso es el reconocimiento público de la Fiscalía sobre el retraso en la atención. Autoridades admitieron que, a pesar de que la familia de Edith contaba con la ubicación exacta de la joven antes de su desaparición, pasaron 15 horas antes de activar los protocolos de búsqueda, tiempo que pudo haber sido determinante.

Tras este señalamiento de corrupción por parte de la familia de Edith, tres funcionarios relacionados con la atención inicial del caso fueron separados de sus cargos mientras se realizan investigaciones internas, por indicios de negligencia y presuntos casos de corrupción.

El feminicidio de Edith Guadalupe puso en el centro del debate la ineficaz actuación institucional ante la desaparición de mujeres en la CDMX. Igualmente, puso la mira en la urgencia de protocolos efectivos que respondan de inmediato ante cualquier señal de riesgo para las capitalinas.

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