Detienen a Gustavo “N” y Roberto “N”, líderes de células delictivas en Chihuahua y Baja California

Durante la mañana de este miércoles 3 de noviembre el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ), Omar García Harfuch, dio a conocer que en operativos diferentes, se logró la detención de 16 sujetos vinculados a células delictivas entre los cuales se encontraban Roberto “N” alias “el 02”, y Gustavo “N”.

A través de un comunicado emitido por el Gabinete de Seguridad de la República Mexicana, se detalló que estos dos sujetos son considerados como los líderes de células delictivas en Chihuahua y Tijuana, Baja California respectivamente, además de que cuentan con órden de extradición en los Estados Unidos (EUA).

Detienen a Roberto “N” durante operativo en Chihuahua

Según con lo mencionado en el comunicado de las autoridades de nuestro país, la detención de Roberto “N” alias “el 02” se logró tras un operativo en el que participaron elementos de la Defensa , Guardia Nacional, Marina y la Fiscalía General de la República.

Se mencionó que los efectivos que realizaban los recorridos terrestres en la localidad de El Pueblito, en el municipio de Aldama, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo cual repelieron la agresión y controlaron la situación de conformidad a lo establecido en las leyes de nuestro país.

Como resultado de estas acciones, se logró la detención de Roberto “N” así como la de otros 10 sujetos, los cuales forman parte de una célula delictiva considerada entre las principales generadoras de violencia en los municipios de Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides en el estado de Chihuahua.

Cae Gustavo “N” tras acciones de seguridad en Tijuana, Baja California

Más allá de la detención de “el 02”, se informó que en un operativo realizado en Tijuana, Baja California, se logró la detención de Gustavo “N”, considerado como el líder de una célula delictiva que opera en la región antes mencionada.

Es importante mencionar que este sujeto cuenta con cargos judiciales ante las autoridades de los Estados Unidos, esto por el delito de narcotráfico.

¿Qué se aseguró en los operativos de la SSPC?

Entre los dos operativos realizados en Chihuahua y Baja California, la SSPC informó que se lograron asegurar nueve kilos y 330 pastillas de fentanilo, así como armas de fuego, cartuchos de diversos calibres, así como equipo táctico.

