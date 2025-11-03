El “Chapo Isidro”, uno de los capos más buscados de Sinaloa por quien el FBI ofrece millonaria recompensa

En febrero del 2025 el Buró Federal de Investigaciones ( FBI ) incluyó a Fausto Isidro Meza Flores en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados. Mejor conocido como "El Chapo Isidro", el criminal es identificado como un objetivo de máxima prioridad por sus operaciones criminales en la frontera de México y Estados Unidos.

¿Quién es El Chapo Isidro?

El narcotraficante es identificado como el líder de una organización criminal reconocida como "Meza-Flores", encargada de la posesión, la distribución y la importación de drogas a Estados Unidos.

"El Chapo Isidro" sería el encargado de traficar cocaína, fentanilo, heroína, metanfetamina y marihuana. Según las investigaciones del FBI, Isidro ha realizado esta actividad desde el 2005 en territorio estadounidense.

Asimismo, "El Chapo Isidro" sería el líder de una facción armada en Sinaloa , culpable de diferentes episodios de violencia entre otras organizaciones criminales de la zona. La facción del 'Chapo Isidro' estaría operando desde hace años para hacerse con el control de distribución de narcóticos a territorio norteamericano.

The #FBI has named Fausto Isidro Meza-Flores to its Ten Most Wanted Fugitives List. He is allegedly involved with the possession, distribution, and importation of large quantities of heroin, methamphetamine, cocaine, fentanyl, and marijuana into the US: https://t.co/rUTvAmlM8H pic.twitter.com/Y5nFLjgiQf — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) February 4, 2025

Supuesta detención de El Chapo Isidro en Guasave, Sinaloa

Este lunes 3 de noviembre se registró un violento enfrentamiento entre criminales y elementos de seguridad en Guasave , Sinaloa, el cual dejó un total de 13 muertes y 4 personas detenidas, entre las que extraoficialmente estaría "El Chapo Isidro".

El mismo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el incidente y aseguró que personal del Gabinete de Seguridad fue detenido por un grupo armado en Sinaloa, provocando el violento enfrentamiento.

El incidente ocurrió en La Brecha, en Guasave, Sinaloa, en donde, además de los detenidos y los fallecidos, también aseguraron 7 vehículos y liberaron a 9 personas que se encontraban secuestradas.

Siendo aprox. 12:45 hrs, en patrullajes en La Brecha, Guasave, Sinaloa, personal operativo del @GabSeguridadMX fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente. La respuesta inmediata permitió lo siguiente:

• 13 agresores perdieron la vida

• 4 detenidos

• 9 personas… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 4, 2025

