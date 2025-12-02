Detienen a visita en el Reclusorio Oriente de la CDMX; trató de ingresar mariguana

Este martes 2 de diciembre, personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la CDMX realizó la detención de una mujer que realizaba una visita en el Reclusorio Oriente, localidado en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el reporte policial, la detenida fue sorprendida intentando ingresar un paquete con mariguana que se disponía a entregar a uno de los reos del centro peninteciario.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Una mujer que fue de visita intentó ingresar mariguana al Reclusorio Oriente

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que durante el ingreso de las visitas en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, de la CDMX, las uniformadas de Custodia notaron una mujer con un comportamiento extraño.

#BoletínSSC | #DETENIDA | Personal de la Subsecretaría del #SistemaPenitenciario de la #SSC detuvo a una mujer que, al parecer, pretendió ingresar un envoltorio con aparente marihuana, al #Reclusorio Preventivo Varonil #Oriente, ubicado en la alcaldía @Alc_Iztapalapa.



Los hechos… pic.twitter.com/D2eSg4uio8 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 2, 2025

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la visita se encontraba esquiva, visiblemente nerviosa y trataba de evadir el contacto visual con las custodias; además, intentaba alejarse de los puntos de inspección.

Ante esta situación, las custodias del Centro Penitenciario ubicado en la colonia Lomas de San Lorenzo, se aproximaron para iniciar con los protocolos de revisión de seguridad. Fue entonces, que las uniformadas hallaron entre la ropa de la mujer un paquete con hierba verde y seca con las características de mariguana. El paquete tenía un peso de 519 gramos.

Presentan a la mujer ante el Ministerio Público

Tras el hallazgo, las uniformadas detuvieron a la mujer de 43 años de edad y, de acuerdo al protocolo, le informaron sus derechos constitucionales.

Después, los policías presentaron a la detenida ante el agente del Ministerio Público correspondiente, para que procediera a definir su situación jurídica.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.