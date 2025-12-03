Detienen en Baja California a Gustavo “N” ligado a los Beltrán Leyva

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), junto con Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Gustavo "N" , generador de violencia en Tijuana, Baja California.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Detienen a líder de los Beltrán Leyva

Tras dar seguimiento a organizaciones criminales, los elementos de seguridad detuvieron a Gustavo "N" , líder de los Beltrán Leyva que opera en la región. Además, presenta cargos judiciales ante Estados Unidos por trasiego de droga.

También se detuvo a otras cuatro personas y se les aseguraron nueve kilos de droga y 330 pastillas de fentanilo, cinco armas de fuego y cartuchos de diversos calibres. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación legal.

En acciones realizadas por @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en Tijuana fueron detenidas cinco personas vinculadas con grupos delictivos, entre ellas Gustavo “N” quien cuenta con cargos judiciales ante las autoridades de EU por trasiego de drogas. Se aseguraron 9 kg de fentanilo,… pic.twitter.com/JOCFbsbIi1 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 3, 2025

¿Quiénes son los Beltrán Leyva?

Es una organización liderada con los hermanos Beltrán Leyva quienes trabajaron con el Cártel de Sinaloa hasta 2008 y se han convertido en uno de los grupos criminales más poderosos de México. Se formaron en Sinaloa y operó en 11 estados diferentes como Guerrero, Morelos, Chiapas, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León y el Estado de México y la Ciudad de México. Actualmente su presencia se concentra en el norte de Sinaloa y el sur de Sonora.

Aumenta percepción de inseguridad en Baja California

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Baja California aumentó la percepción de inseguridad.

El 78.4% de los habitantes de Mexicali consideró que es inseguro vivir en su ciudad. En Tijuana la percepción llegó al 70.9% por lo que es la ciudad que se mantiene por encima del promedio nacional que es de 63.0%.

Las mujeres son el grupo con mayor sensación de vulnerabilidad, a nivel nacional el 68.2% considero inseguro vivir en su ciudad, mientras que el 56.7% de los hombres se sienten inseguros.

Ejército desmonta narcocampamento tras operativo en Páracuaro, Michoacán [VIDEO] Elementos del Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil se desplegaron en la zona de la región en la Tierra Caliente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.