Seguridad
Nota

Detienen en Baja California a Gustavo “N” ligado a los Beltrán Leyva

Durante un operativo en el que participaron elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Semar, SSPC y FGR se logró la detención de Gustavo “N”, líder de una célula delictiva.

Detienen a Gustavo “N”
X: @OHarfuch
1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), junto con Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Gustavo "N" , generador de violencia en Tijuana, Baja California.

Detienen a líder de los Beltrán Leyva

Tras dar seguimiento a organizaciones criminales, los elementos de seguridad detuvieron a Gustavo "N" , líder de los Beltrán Leyva que opera en la región. Además, presenta cargos judiciales ante Estados Unidos por trasiego de droga.

También se detuvo a otras cuatro personas y se les aseguraron nueve kilos de droga y 330 pastillas de fentanilo, cinco armas de fuego y cartuchos de diversos calibres. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación legal.

¿Quiénes son los Beltrán Leyva?

Es una organización liderada con los hermanos Beltrán Leyva quienes trabajaron con el Cártel de Sinaloa hasta 2008 y se han convertido en uno de los grupos criminales más poderosos de México. Se formaron en Sinaloa y operó en 11 estados diferentes como Guerrero, Morelos, Chiapas, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León y el Estado de México y la Ciudad de México. Actualmente su presencia se concentra en el norte de Sinaloa y el sur de Sonora.

cali_lider_criminal_oaxaca.jpg
Aumenta percepción de inseguridad en Baja California

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Baja California aumentó la percepción de inseguridad.

El 78.4% de los habitantes de Mexicali consideró que es inseguro vivir en su ciudad. En Tijuana la percepción llegó al 70.9% por lo que es la ciudad que se mantiene por encima del promedio nacional que es de 63.0%.

Las mujeres son el grupo con mayor sensación de vulnerabilidad, a nivel nacional el 68.2% considero inseguro vivir en su ciudad, mientras que el 56.7% de los hombres se sienten inseguros.

Baja California
Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx