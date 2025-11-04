“El Cuate” es el asesino de Carlos Manzo; integraba las filas del CJNG

La Fiscalía de Michoacán dio a conocer que lograron identificar al asesino de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan quien fue acribillado, el pasado sábado 1 de noviembre, durante el Festival de las Velas.

De acuerdo con el comunicado de las autoridades, el agresor fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias "El Cuate".

¿Quién es el asesino de Carlos Manzo?

La Fiscalía de Michoacán en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dieron a conocer que el hombre que vestía una sudadera blanca y disparó en contra de Carlos Manzo era Osvaldo Gutiérrez Vázquez, a quien apodaban "El Cuate".

Las autoridades informaron que el agresor de Manzo era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, Michoacán. Asimismo, dieron a conocer que era familiar de un hombre apodado El Prángana, operador de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, alias “R1” y “R2”, quienes lideran un grupo criminal al servicio del CJNG.

El CJNG habría cumplido las amenazas de muerte en contra de Carlos Manzo

En varias ocasiones, el edil de Uruapan había advertido que, desde su llegada a la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán, recibía constantes amenazas de muerte, por parte del CJNG. Por esta razón, Carlos Manzo había solicitado refuerzos federales para proteger su municipio.

El líder del movimiento Los del Sombrero había denunciado amenazas constantes a él y a su familia. En una oportunidad el edil señaló que “el Estado había perdido el control del país” y exigió la intervención del Ejército y la Marina para frenar la violencia.

