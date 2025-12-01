Localizan con vida a agentes de la SSPC que habían sido secuestrados en Zapopan
La SSPC informó que los agentes realizaban labores de investigación contra células criminales; ya reciben atención médica por lesiones menores.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los dos agentes federales que se convirtieron en víctimas de secuestro en Zapopan , Jalisco, el pasado miércoles 26 de noviembre, ya fueron encontrados con vida y en buen estado de salud.
Los agentes realizaban labores de inteligencia e investigación para desarticular células criminales en el estado y se dirigían hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial rumbo a la capital cuando se les perdió comunicación.
🔻 #OGH | Omar García Harfuch (@OHarfuch) confirmó que los dos agentes de la @SSPCMexico se encuentran en buen estado y ya están con sus familiashttps://t.co/RgVjSEIzWo— adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 1, 2025
¿Qué se sabe del hallazgo de los agentes secuestrados?
Los agentes fueron localizados esta mañana y se encuentran a salvo . Actualmente reciben atención médica hospitalaria debido a diversas lesiones que no ponen en riesgo la vida.
A través de sus redes sociales, Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, confirmó el hallazgo con vida de los agentes de la SSPC. Agradeció a Omar García Harfuch por la comunicación y coordinación constante.
En coordinación con el Gabinete de Seguridad del @GobiernoMX, fueron localizados con vida y en buen estado de salud los dos agentes de la @SSPCMexico que habían sido privados de su libertad el pasado 25 de noviembre.— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) December 1, 2025
Agradezco al secretario @OHarfuch por la comunicación y…
Investigan secuestro de agentes
La SSPC destacó que continúa con las líneas de investigación para esclarecer los hechos. Mientras estas se realiza se proporcionará atención médica, psicológica y apoyo a todo lo necesario.
La #SSPC informa: https://t.co/LzK0NusSUe pic.twitter.com/UcsMe94Mj1— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 1, 2025
