Seguridad
Nota

Localizan con vida a agentes de la SSPC que habían sido secuestrados en Zapopan

La SSPC informó que los agentes realizaban labores de investigación contra células criminales; ya reciben atención médica por lesiones menores.

agentes_secuestrados_zapopan_jalisco.png
@PoliciaZapopan | X
1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los dos agentes federales que se convirtieron en víctimas de secuestro en Zapopan , Jalisco, el pasado miércoles 26 de noviembre, ya fueron encontrados con vida y en buen estado de salud.

Los agentes realizaban labores de inteligencia e investigación para desarticular células criminales en el estado y se dirigían hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial rumbo a la capital cuando se les perdió comunicación.

¿Qué se sabe del hallazgo de los agentes secuestrados?

Los agentes fueron localizados esta mañana y se encuentran a salvo . Actualmente reciben atención médica hospitalaria debido a diversas lesiones que no ponen en riesgo la vida.

A través de sus redes sociales, Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, confirmó el hallazgo con vida de los agentes de la SSPC. Agradeció a Omar García Harfuch por la comunicación y coordinación constante.

Investigan secuestro de agentes

La SSPC destacó que continúa con las líneas de investigación para esclarecer los hechos. Mientras estas se realiza se proporcionará atención médica, psicológica y apoyo a todo lo necesario.

Omar García Harfuch
Adriana Pacheco

