Localizan con vida a agentes de la SSPC que habían sido secuestrados en Zapopan

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los dos agentes federales que se convirtieron en víctimas de secuestro en Zapopan , Jalisco, el pasado miércoles 26 de noviembre, ya fueron encontrados con vida y en buen estado de salud.

Los agentes realizaban labores de inteligencia e investigación para desarticular células criminales en el estado y se dirigían hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial rumbo a la capital cuando se les perdió comunicación.

🔻 #OGH | Omar García Harfuch (@OHarfuch) confirmó que los dos agentes de la @SSPCMexico se encuentran en buen estado y ya están con sus familiashttps://t.co/RgVjSEIzWo — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 1, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe del hallazgo de los agentes secuestrados?

Los agentes fueron localizados esta mañana y se encuentran a salvo . Actualmente reciben atención médica hospitalaria debido a diversas lesiones que no ponen en riesgo la vida.

A través de sus redes sociales, Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, confirmó el hallazgo con vida de los agentes de la SSPC. Agradeció a Omar García Harfuch por la comunicación y coordinación constante.

En coordinación con el Gabinete de Seguridad del @GobiernoMX, fueron localizados con vida y en buen estado de salud los dos agentes de la @SSPCMexico que habían sido privados de su libertad el pasado 25 de noviembre.



Agradezco al secretario @OHarfuch por la comunicación y… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) December 1, 2025

Investigan secuestro de agentes

La SSPC destacó que continúa con las líneas de investigación para esclarecer los hechos. Mientras estas se realiza se proporcionará atención médica, psicológica y apoyo a todo lo necesario.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.