Detienen a 4 adultos y 3 menores en posesión de armas y drogas; extorsionaban en hotel de CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron este martes 4 de noviembre a 7 personas, entre ellos tres menores de edad que eran generadores de violencia en dos alcaldías de la CDMX; se les aseguraron armas y droga .

Detienen a siete personas por extorsión

Tras recibir una denuncia ciudadana, policías capitalinos detuvieron a tres menores de edad y cuatro adultos que habían amenazado con armas de fuego y exigido dinero a los huéspedes y empleados de un hotel en la alcaldía Gustavo A. Madero .

El grupo de personas se encontraban en el área común del hotel ubicado en Canal del Norte en la colonia Popular Rastro y amedrentaban a las personas del lugar.

Al momento de la detención, algunos sujetos huyeron a bordo de vehículos lo que derivó en una persecución y los detuvieron en una vivienda ubicada en la calle Central de Pintores de la colonia Emilio Carranza. En total se detuvo a una persona de 15 años, otra de 16, 18 y 20 años.

Durante otra persecución en la Avenida Eduardo Molina en la colonia Vasco de Quiroga se detuvo a dos personas que también habrían participado en el hecho. Además, se detuvo a un sujeto que portaba un arma de fuego.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación legal tras realizar las investigaciones necesarias.

Aseguran armas y droga a los detenidos

Además, a los primeros detenidos se les realizó una revisión y se les aseguró un arma de fuego con 13 cartuchos útiles y una bolsa con 150 gramos de posible marihuana.

Posteriormente se decomisaron dos armas de fuego con cuatro cartuchos útiles y un kilo de posible marihuana y una bolsa de marihuana. A otro sujeto se de aseguró una pistola y una bolsa con marihuana.

