Operativo en Oaxaca: Así fue la captura de Carlos “Cali” y el decomiso de armas

El Gabinete de Seguridad informó que fue detenido Carlos 'N', alias "Cali", jefe de plaza de la célula delictiva Los Cromo, en Juchitán, Oaxaca, después de un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

En el operativo también participó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

¿Cómo fue la captura de "Cali"?

El cateo se realizó en un inmueble ubicado en el Rancho El Llano y en el lugar se aprehendió a "Cali", presunto integrante de un grupo delictivo que opera en el municipio.

¿Qué decomisos se hicieron?

Se aseguraron seis armas largas, 27 cargadores, 760 cartuchos útiles, 13 chalecos balísticos, 19 cascos balísticos, 14 pares de botas, diverso equipo táctico y 54 dosis de metanfetamina . Carlos 'N' fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

En 2025, como parte de la Operación Sable, implementada por la Marina, se han detenido a 58 personas vinculadas a distintas células criminales en los municipios de Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec y Matías Romero.

