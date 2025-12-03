Cae el “02" en Chihuahua: Generador de violencia con orden de extradición de Estados Unidos

El Gabinete de Seguridad informó que fue detenido Roberto 'N', alias el "02", además de 10 personas de una célula delictiva luego de trabajos de coordinación interinstitucional en Chihuahua .

Roberto 'N', principal generador de violencia en Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides, en la entidad y es considerado como responsable de confrontaciones en Ojinaga, entre grupos antagónicos. Aparte de que se le acusa de hechos delictivos en México cuenta con una orden de extradición por parte de Estados Unidos.

¿Cómo fue la detención de el "02"?

Los efectivos llevaban a cabo recorridos terrestres en la localidad de El Pueblito, en el municipio de Aldama, cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego, pero repelieron el ataque. Se aseguraron 11 armas largas, dos ametralladoras, dos fusiles Barret, tres vehículos, diferentes artefactos explosivos y un dron.

¿Qué pasará con los detenidos?

El "02" y los 10 detenidos más fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.

Otras detenciones en Chihuahua

A principios de octubre se realizó un operativo en zona serrana de Chihuahua en donde perdieron la vida tres agentes y siete más resultaron heridos. De acuerdo con los reportes, en el lugar se aseguraron 17 vehículos relacionados con la célula delictiva y que contaban con reporte de robo en estados como Texas y Nuevo México.

