A un mes del asesinato de Carlos Manzo, así ha sido la investigación y las polémicas

Nueve personas han sido detenidas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo: dos presuntos operadores del CJNG y siete escoltas municipales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El móvil del crimen sigue sin esclarecerse , pese a las audiencias y evidencias presentadas; la investigación continúa abierta.

, pese a las audiencias y evidencias presentadas; la investigación continúa abierta. El presunto autor intelectual, El Licenciado , habría coordinado el ataque mediante mensajes de WhatsApp y ofrecido una compensación económica.

, habría coordinado el y ofrecido una compensación económica. Un escolta prófugo, exmilitar y jefe de seguridad del alcalde , es considerado clave para entender cómo se vulneró la protección.

, es considerado clave para entender cómo se vulneró la protección. La célula Los Erre, ligada al CJNG, habría ofrecido 2 millones de pesos para ejecutar el homicidio y operó con apoyo de un infiltrado cercano a Manzo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.