Seguridad
A un mes del asesinato de Carlos Manzo, así ha sido la investigación y las polémicas

A 30 días del hecho, nueve detenidos por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, pero el móvil sigue sin aclararse; el CJNG y un escolta infiltrado habrían coordinado el ataque.

Publicado por: Ximena Ochoa

Nueve personas han sido detenidas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo: dos presuntos operadores del CJNG y siete escoltas municipales.

  • El móvil del crimen sigue sin esclarecerse, pese a las audiencias y evidencias presentadas; la investigación continúa abierta.
  • El presunto autor intelectual, El Licenciado, habría coordinado el ataque mediante mensajes de WhatsApp y ofrecido una compensación económica.
  • Un escolta prófugo, exmilitar y jefe de seguridad del alcalde, es considerado clave para entender cómo se vulneró la protección.
  • La célula Los Erre, ligada al CJNG, habría ofrecido 2 millones de pesos para ejecutar el homicidio y operó con apoyo de un infiltrado cercano a Manzo.

Michoacán
