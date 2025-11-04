VIDEO: Hombre dispara al aire en calles y amenaza a vecinos de Álvaro Obregón

Un hombre terminó golpeado en la colonia Reacomodo El Cuernito, de la alcaldía Álvaro Obregón , Ciudad de México, después agredir a una persona con discapacidad y amenazar con un arma de fuego a los vecinos de la zona.

En el video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se observa cómo un hombre como playera verde porta un arma y con ella amenaza a algunos de sus vecinos mientras camina hacia ellos con el arma en la mano.

¿Cómo fue la agresión en Álvaro Obregón?

De acuerdo con los reportes, este hecho ocurrió en el cruce de las calles Marte y Mercurio cuando un hombre aparentemente "fuera de sí", empezó a amedrentar a los vecinos con un arma de fuego. En el video se observa cómo el hombre está acompañado por una mujer y los dos tienen una discusión con vecinos.

Después de golpear al hombre en silla de ruedas en la cabeza, el agresor realizó varios disparos al aire, así como insultos a los vecinos, quienes corrieron al escuchar las detonaciones.

¿Qué pasó con el agresor?

Luego de que al hombre se le terminaran las balas tras disparar en varias ocasiones, los vecinos aprovecharon para enfrentarlo y lo golpearon gravemente. La mujer que lo acompañaba también terminó lesionada en el forcejeo al intentar defenderlo.

Policía de la CDMX detiene a agresor

El agresor fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que los monitoristas del Centro de Control y Comando (C2) Poniente, emitieran una emergencia de disparos.

En el momento en el que llegaron los oficiales se pudo observar cómo los vecinos ya estaban agrediendo al hombre en la vía pública, quienes refirieron que el sujeto se había portado de manera agresiva y disparó al aire.

El hombre, de 41 años, fue presentado ante el agente del Ministerio Público, en donde se supo que cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario en el 2022 por delitos contra la salud y cinco presentaciones al juez cívico en 2019 por el delito de reventa, dos en el 2020 por el delito de impedir o estorbar en la vía pública y dos más en el 2021.

