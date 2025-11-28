Detienen a “El Goofy”, presunto autor intelectual del asesinato del abogado David Cohen

Jorge "N", alias "El Goofy", fue detenido por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México. El hombre es identificado como el autor intelectual del asesinato del abogado David Cohen, ocurrido pasado 13 de octubre de 2025 en las inmediaciones de Ciudad Judicial.

La captura se logró tras una serie de cateos, análisis de teléfonos y redes sociales, que permitieron identificar los lugares en donde buscaba resguardarse.

¿Cómo fue la detención de "El Goofy"?

Los datos de prueba permitieron obtener una orden de aprehensión en contra de "El Goofy", la cual fue ejecutada en la colonia Del Gas en la alcaldía Azcapotzalco.

Luego de su captura Jorge "N", fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

El organismo reiteró que su compromiso es garantizar que hechos como este "no queden impunes", ofreciendo certeza y seguridad a la ciudadanía.

¿Cómo se relaciona "El Goofy" con el homicidio de David Cohen?

"El Goofy" habría sido la persona que reclutó, armó y ofreció una paga a los sicarios Héctor "N" y Donovan "N", quienes ejecutaron el ataque contra el litigante y que actualmente están en prisión preventiva y vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso.

¿Cómo fue el asesinato de David Cohen?

El 13 de octubre del 2025, David Cohen, fue emboscado cuando salía de las instalaciones de la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, por dos sujetos que le dispararon en la cabeza.

El litigante sobrevivió al ataque y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, sin embargo, falleció pese a los esfuerzoz médicos.

Cabe señalar que el abogado David Cohen Sacal, era conocido por su defensa en casos de alto perfil como empresarios y personajes del mundo del entretenimiento.

