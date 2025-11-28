Golpe al narco en Sinaloa: Destruyen 3 laboratorios y decomisan químicos para fabricación de drogas

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales permitió el aseguramiento y destrucción de 14 áreas de almacenamiento de precursores químicos y tres laboratorios clandestinos en los municipios de Culiacán y Cosalá, en Sinaloa.

Las acciones se realizaron como parte de la "Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos", durante recorridos terrestres, a pie y motorizados; efectuados por personal del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, SSPC federal, Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.

En los puntos intervenidos se localizaron reactores, condensadores, contenedores, así como miles de litros de precursores químicos presuntamente utilizados para la elaboración de drogas sintéticas. Todo el material asegurado quedó a disposición de la FGR y posteriormente fue destruido para que no sea utilizado por grupos delincuenciales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Puntos clave del aseguramiento

14 áreas de concentración de precursores químicos.

3 laboratorios clandestinos utilizados para producción de drogas sintéticas.

Equipos incautados:



5 reactores

3 condensadores

3 receptores metálicos

3 tambos, 21 bidones, 9 ollas de peltre

6 tanques de gas vacíos, 4 calentadores, 50 llaves de presión

1 báscula y equipo diverso

Sustancias químicas aseguradas (principales):



Fenilacetona: 620 litros

Acetona: 2,677 litros

Alcohol etílico: 2,675 litros

Metanol: 1,400 litros

Tolueno: 1,070 litros

Bencilo activado: 400 litros

Diversas sustancias no identificadas, etiquetadas como “MASA 2971”, “ACE”, “VINO”, “MAZA CRUDO DESTILADA”, “MIEL”, “TOL”, entre otras

Sosa cáustica: 550 kilogramos

Residuos químicos en polvo: 3,750 kilogramos

El hallazgo forma parte de los operativos permanentes para desmantelar la producción de drogas sintéticas en la entidad. Autoridades destacaron que las acciones continuarán en regiones donde se mantiene vigilancia por la posible presencia de más laboratorios clandestinos.

Durante la realización de estos operativos, no se reportó la detención de probables responsables que estuvieran vinculados a la fabricación del producto ilícito.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.