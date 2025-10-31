inklusion.png Sitio accesible
Seguridad
Nota

Cae el jinete del miedo en Aguascalientes, detienen a Armando “N”, alias “El Charro”, líder regional del CJNG

Armando “N”, alias “El Charro”, cae tras una operación de inteligencia que desmanteló la red regional del CJNG en Aguascalientes; su captura promete un respiro.

Armando “N”, alias “El Charro”
@GabSeguridadMX/X
Actualizado el 31 octubre 2025 14:44hrs 2 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Este viernes, 31 de octubre, Aguascalientes despertó con la noticia que muchos esperaban, la captura de Armando “N”, alias “El Charro”, presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Agentes federales ejecutaron un operativo quirúrgico en una finca de la calle Miguel Gerónimo No. 707, donde el capo fue detenido sin resistencia junto a dos de sus lugartenientes.

campo de entrenamiento criminal
El arresto fue el resultado de meses de investigación coordinada entre la FGR y el Centro Nacional de Inteligencia. La operación culminó con el aseguramiento de:

  • Dos inmuebles
  • Vehículos blindados
  • Armas de alto calibre
  • Más de 700 mil pesos en efectivo

La caída de “El Charro” representa un golpe estratégico al poder del CJNG en el Bajío.

Ascenso y caída de "El Charro"

Conocido como “Charrín” entre sus allegados, Armando “N” escaló en las filas del CJNG desde 2024, hasta convertirse en jefe de plaza en Aguascalientes, pieza clave entre Jalisco y Zacatecas. Cercano al líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, controlaba rutas de tráfico de metanfetamina y fentanilo, imponiendo su autoridad con amenazas y fuego.

Su figura fue alimentada por la mitología del narco:

  • Corridos
  • Lujos
  • Violencia

Sin embargo, su captura desmorona ese mito, mostrando al “jinete invencible” reducido a un prisionero.

Aguascalientes sufrió sangre y extorsión

Bajo su mando, Aguascalientes vivió una ola de extorsiones, secuestros y enfrentamientos que alteraron la tranquilidad del estado. Se le vincula con ataques a comerciantes del Mercado Agropecuario y con el secuestro de familiares de funcionarios en municipios limítrofes con Jalisco.

El CJNG, bajo su control, impuso “cuotas” a negocios locales y amenazó con castigos a quienes colaboraran con grupos rivales. Su captura abre una oportunidad para restaurar la confianza ciudadana y reactivar la economía regional.

¿Qué decomisaron las autoridades?

Durante los cateos, las autoridades incautaron un rifle AK-47, más de 200 cartuchos, equipo táctico con insignias del CJNG y un kilo de cristal metanfetamina. Entre los objetos personales de “El Charro” se encontraron relojes de lujo, joyas y vehículos todoterreno.

Estos bienes, ahora bajo resguardo de la FGR, serán clave para rastrear las finanzas del cártel y golpear sus redes de lavado. Cada arma y peso confiscado representa un paso más hacia la desarticulación del poder criminal.

