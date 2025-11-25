Detienen a “El Maya”, líder de grupo criminal que operaba de manera ilegal pipas de agua

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que junto a la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía de Ecatepec, detuvo a Juan Manuel 'N', alias "El Maya", presunto líder de una organización criminal autodenominada "Somos Mayas, Somos Fuertes".

El grupo criminal operada de manera ilegal pipas de agua en los municipios de Acolman, Coacalco y Ecatepec. Cuando fue detenido se le aseguraron armas de fuego y cartuchos útiles, narcóticos, una camioneta de alta gama, un vehículo y prendas de vestir con las que simulaba pertenecer a corporaciones oficiales, además de diversos identificadores de su grupo delictivo.

#OperaciónCaudal.



Elementos de la #FiscalíaEdoméx, con apoyo de @SEMAR_mx y la Policía Municipal de @Ecatepec, detuvieron a Juan Manuel "N", alías "El Maya", presunto líder de una organización criminal autodenominada "Somos Mayas, Somos Fuertes" y/o “Los Mayas”, que operan de… pic.twitter.com/2IG0uNxY0f — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 25, 2025

Objetivo prioritario para el Operativo Caudal

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México , Juan Manuel "El Maya" es un individuo considerado como objetivo prioritario dentro de la segunda fase de la Operación Caudal.

¿Qué es la Operación Caudal?

La Operación Caudal es un operativo que se realiza en el Estado de México para desarticular redes dedicadas al robo y comercialización ilegal del agua, proteger el abasto para la población y restablecer la legalidad en el suministro del líquido vital.

Otras detenciones de Operación Caudal

El 24 de noviembre la Fiscalía de la entidad informó la detención de Ricardo 'N', integrante de "La Choriza", organización que se dedicaba a la extorsión y otros delitos en Ecatepec.

Fue identificado como propietario de varias pipas, así como el encargado de tomas de agua clandestinas. La pandilla extorsionaba a comerciantes de la zona, pidiendo dinero para no agredirlos.

