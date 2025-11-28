Detienen a Aidé “N” y Dante “N”, extorsionadores que operaban en CDMX y Edomex

Durante dos operativos en la CDMX, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una mujer por presunta integrante de un grupo delictivo dedicado a la extorsión y a un hombre que amenazó con despojar a una persona de un inmueble.

Detienen a extorsionadores en CDMX

Tras realizar trabajos de investigación e inteligencia, policías capitalinos y personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ejecutaron una orden de aprehensión contra Olivia Aidé "N" por el delito de Extorsión Agravada Continuada en la alcaldía Iztapalapa.

Esta detención se dio tras recibir varias denuncias por el delito de extorsión y cobro de piso a comerciantes en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La mujer de 43 años pertenece a un grupo delictivo que opera en la zona norte de la alcaldía Gustavo A. Madero y los límites con el Estado de México y al parecer es pareja sentimental del líder que se encuentra recluido al oriente de la capital.

Por otro lado, en la alcaldía Xochimilco se capturó a Luis Dante "N" , quien es señalado por exigir 50 mil pesos a una persona para no despojarla de un inmueble.

Delito de extorsión en CDMX

La extorsión es uno de los delitos de alto impacto que han aumentado en los últimos años, por ello, se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión que contempla varios ejes entre los que destacan el número de denuncia de extorsión 089.

En la CDMX, las alcaldías con los niveles más altos de extorsión son:



Gustavo A. Madero con 12.3%

Venustiano Carranza con 15.3%

Cuauhtémoc con 15.5%

Las autoridades recomiendan a la población estar atentos pues los delincuentes usan la violencia psicológica para intimidar a las víctimas, por ello es importante:

Mantener la calma

Interrumpir la llamada y verificar si la situación es real

No ceder ante las exigencias

Llamar a los familiares

Pedir al secuestrador que te comunique con tu familiar

Llamar al 089

