Detienen a “El Rayo”, miembro del CJNG considerado como objetivo prioritario en Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) dio a conocer que como resultado de los trabajos de inteligencia y acciones realizadas por elementos del Grupo Interinstitucional, se logró la captura de Ernesto Guadalupe “N” alias “El Rayo”, sujeto identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) en la entidad.

A través de un comunicado oficial emitido vía redes sociales y plataformas oficiales, se mencionó que este sujeto es considerado como uno de los principales generadores de violencia y líder operacional del CJNG en el municipio de Playa del Carmen.

¿De qué se le acusa a “El Rayo” en Quintana Roo?

De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades de Quintana Roo, la detención fue realizada por elementos de la Policía de Investigación de la FGE, esto con apoyo de efectivos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal.

Se informó que “El Rayo” es investigado por ser uno de los principales generadores de violencia en la entidad, esto por estar vinculado a los delitos de extorsión, asesinatos, desapariciones forzadas y narcomenudeo.

Cabe destacar que las indagatorias refieren que Ernesto Guadalupe “N” se encuentra relacionado con más de 5 homicidios y desapariciones de personas en Playa del Carmen y Tulum -se lee en el comunicado de la FGE.

Aseguran armas de uso exclusivo militar y drogas tras detención de Ernesto “N”

Fue en medio de una “inspección voluntaria” a Ernesto “N” y el vehículo tipo Chevrolet en el que viajaba, que las autoridades locales lograron asegurar lo siguiente:

11 armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea

Armas largas calibre 7.62x39 mm

Armas cortas

Cargadores abastecidos

Narcóticos como “piedra”, cocaína, marihuana y pastillas color rosa

Teléfonos celulares

¿Quién es “El Rayo”?

De acuerdo con el informe de las autoridades, este sujeto es considerado como el líder de plaza del CJNG en la zona antes mencionada, por lo cual es vinculado con delitos de alto impacto en Quintana Roo.

