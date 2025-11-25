Detienen 45 presuntos criminales en operativo “Pez Vela”
Además de las 45 detenciones, se decomisaron 149 cartuchos útiles, un inmueble, tres vehículos y vehículos en diversos municipios en el operativo “Pez Vela”.
La Secretaría de Marina (Semar) informó que detuvo a 45 personas tras un operativo como parte de Estrategia de Seguridad "Pez Vela 2025" que se registró en diversos municipios de Colima .
Fue personal de la Sexta Región Naval el que logró la detención de las 45 personas, el aseguramiento de armamento, vehículos y presunta droga.
¿Cómo fue el operativo de la Marina?
El operativo se llevó a cabo del 18 al 23 de noviembre en recorridos de vigilancia terrestre en diversas colonias de los municipios de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, con el objetivo de reducir los índices de violencia y fortalecer la seguridad ciudadana.
En Colima se desplegaron mil elementos de la marina y 123 camionetas de la Unidad de Infantería de Marina para fortalecer las operaciones en la zona.
¿Cuáles fueron los decomisos?
En el operativo se aseguraron 677 dosis de presunta metanfetaminas, 116 dosis y dos bolsas con hierba seca parecida a la marihuana, un arma corta, un arma artesanal, 149 cartuchos útiles, un inmueble, un celular, un tracto camión, dos automóviles y cinco motocicletas.
Generadores de violencia en Colima
Los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades y a la par se abrirán carpetas de investigación. Según la Semar, desde que comenzó la Estrategia de Seguridad se ha detenido a 132 generadores de violencia de primero, segundo y tercer nivel.
