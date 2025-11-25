Detienen 45 presuntos criminales en operativo “Pez Vela”

La Secretaría de Marina (Semar) informó que detuvo a 45 personas tras un operativo como parte de Estrategia de Seguridad "Pez Vela 2025" que se registró en diversos municipios de Colima .

Fue personal de la Sexta Región Naval el que logró la detención de las 45 personas, el aseguramiento de armamento, vehículos y presunta droga.

Atacan a balazos en una panadería en Colima; hubo varios muertos [VIDEO] Un comando armado abrió fuego contra los trabajadores de una panadería en Colima; el saldo del ataque fueron seis personas muertas.

¿Cómo fue el operativo de la Marina?

El operativo se llevó a cabo del 18 al 23 de noviembre en recorridos de vigilancia terrestre en diversas colonias de los municipios de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, con el objetivo de reducir los índices de violencia y fortalecer la seguridad ciudadana.

¿Cuáles fueron los decomisos?

En el operativo se aseguraron 677 dosis de presunta metanfetaminas, 116 dosis y dos bolsas con hierba seca parecida a la marihuana, un arma corta, un arma artesanal, 149 cartuchos útiles, un inmueble, un celular, un tracto camión, dos automóviles y cinco motocicletas.

Generadores de violencia en Colima

Los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades y a la par se abrirán carpetas de investigación. Según la Semar, desde que comenzó la Estrategia de Seguridad se ha detenido a 132 generadores de violencia de primero, segundo y tercer nivel.

