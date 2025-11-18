Detienen a 4 policías vinculados al CJNG; secuestraban personas y traficaban armas en Jalisco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch, emitió un boletín de prensa en el que informó la detención de cuatro policías municipales del estado de Jalisco vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ).

Dentro del comunicado, se señaló que el operativo de seguridad estuvo a cargo de la misma SSPC así como de la Fiscalía General de la República (FGR), la Marina, así como la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional.

¿Cómo fue el operativo para detener a los policías en Jalisco?

Según con lo mencionado en el boletín de prensa difundido por el Gabinete de Seguridad de la República Mexicana, la detención de los cuatro policías vinculados al CJNG se dio tras los trabajos de investigación y coordinación interinstitucional que se realizaron a lo largo de los últimos días.

Fueron elementos de la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Marina (Semar), así como en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), quienes lograron cumplimentar un total de cuatro órdenes de aprehensión en el estado de Jalisco.

A lo largo de las labores de investigación correspondientes, se identificaron a cuatro integrantes de instituciones de seguridad pública en los municipios de Ciudad Guzmán, Chiquilistlán y Atemajac vinculados con el CJNG, por lo cual se realizaron las diligencias ministeriales correspondientes en el sureste del estado.

Detenidos están vinculados al CJNG y varios delitos

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades federales de México, estos cuatro sujetos son investigados y se les vincula como parte de una célula delictiva dedicada al narcotráfico, secuestro y tráfico de armas en la zona de Jalisco .

Es por ello que los cuatro sujetos detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, el cual determinará su situación legal.

