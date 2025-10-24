Detienen a “La Conta” y tres integrantes más de célula del Cártel del Golfo por tráfico de armas en Tamaulipas

Cuatro presuntos integrantes de una célula del Cártel del Golfo dedicada al tráfico de armas en Tamaulipas fueron detenidos este 24 de octubre durante un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía estatal.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

La acción, realizada en el municipio de Matamoros, fue resultado de una investigación de inteligencia que permitió ubicar tres inmuebles utilizados para el acopio y distribución de armamento. Con órdenes judiciales, las autoridades ejecutaron cateos simultáneos que culminaron con la captura de los sospechosos y la incautación de armas, dinero y dispositivos electrónicos.

El operativo se gestó tras meses de seguimiento encubierto y análisis de datos financieros y logísticos. Las fuerzas de seguridad rastrearon movimientos sospechosos de armas y dinero entre Tamaulipas y la frontera con Estados Unidos, lo que permitió identificar las propiedades clave de la organización.

El uso de tecnología avanzada, análisis de geolocalización y vigilancia discreta fueron esenciales para confirmar las rutas del tráfico ilegal. Según la SSPC, el 70% de las detenciones exitosas en 2025 se lograron gracias al intercambio de inteligencia entre dependencias federales y estatales.

¿Quién es “La Conta”, figura central del Cártel del Golfo en la frontera?

Entre los detenidos se encuentra Juana “N”, alias “La Conta”, señalada como operadora financiera y logística del Cártel del Golfo en Matamoros. De acuerdo con reportes oficiales, coordinaba la compra, traslado y ocultamiento de armas, además del lavado de dinero para financiar las operaciones del grupo criminal.

Su captura representa un golpe significativo a la estructura económica del cártel, ya que controlaba las finanzas de una red que abastecía a células dedicadas tanto al narcotráfico como al contrabando de armamento en la frontera norte.

Decomiso millonario y arsenal asegurado

Durante los cateos, las fuerzas de seguridad incautaron:



Siete armas de fuego

150 cartuchos

Cargadores

Un vehículo

Una caja fuerte

20 mil 600 dólares en efectivo

Seis computadoras portátiles

Seis teléfonos celulares

Diversos documentos relacionados con transferencias bancarias

Senado aprueba reforma para combatir la extorsión y esto es lo que significa [VIDEO] El Senado aprueba por unanimidad la reforma para combatir la extorsión que homologa penas, fortalece coordinación y persigue de oficio este delito en México.

Estos hallazgos evidencian la magnitud de la operación criminal y refuerzan la estrategia nacional contra el tráfico de armas en México. La SSPC destacó que el decomiso financiero permite debilitar las estructuras económicas del crimen organizado, cortando sus principales fuentes de financiamiento.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.