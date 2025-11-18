Detienen a hombres que asaltaron tienda departamental en Álvaro Obregón

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó la detención de cuatro hombres que participaron en un robo a una tienda departamental ubicada en la esquina de la avenida Revolución y la calle Rey Cuauhtémoc, en la colonia San Ángel, Álvaro Obregón.

Las detenciones se realizaron después del seguimiento al reporte de robo, ya que se sustrajeron videojuegos y aparatos electrónicos, así como una caja fuerte. Los delincuentes también causaron daños a los estantes.

¿Cómo fue el asalto a la tienda departamental?

Las detenciones se realizaron cuando los uniformados fueron alertados, a través de la frecuencia de radio, por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente del robo de una tienda departamental localizada en la esquina de la avenida Revolución y la calle Rey Cuauhtémoc.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron las cortinas de metal abiertas y una pequeña puerta que daba acceso al establecimiento semi abierta, por lo que las precauciones del caso ingresaron.

En el sitio había un hombre con un arma de fuego que amagaba a uno de los empleados, mientras que tres sujetos causaban daños a las vitrinas con herramientas de metal.

Antes de la apertura de la tienda, los empleados escucharon que tocaban la puerta y al abrirla, los sujetos ingresaron por la fuerza, posteriormente realizaron amenazas.

¿Cómo fue la detención de los delincuentes?

Cuatro hombres, de 20, 30, 33 y 55 años, fueron detenidos al efectuarse una revisión al lugar. Se les decomisó un arma de fuego corta, la mercancía robada que estaba en un costal color amarillo que contenía cuatro computadoras portátiles, dos relojes inteligentes, una tableta electrónica y cinco consolas de videojuegos portátiles.

