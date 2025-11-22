Robos con violencia aumentan hasta 20% en noviembre y diciembre
Diario hay por lo menos 2 o 3 denuncias con actos delictivos cometidas por personas en situación de calles es decir 100 denuncias al mes
Actualizado el 22 noviembre 2025 09:58hrs
- El centro histórico es uno de los lugares mas concurridos en la cdmx y donde mucha gente acude a comprar diversos productos
- El robo por parte de personas en situación de calle ha ido en aumento en los últimos meses
- Las autoridades piden a la población mantenerse atento y denunciar cualquier delito