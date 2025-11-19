inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Seguridad
Nota

Detienen a 3 hombres por extorsión a conductores de transporte público en CDMX

Luego de realizar trabajos de investigación e inteligencia, elementos de la SSC detuvieron a tres personas que exigían dinero a operadores de rutas de transporte público.

Extorsión a conductores de transporte público
SSC
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Itandehui Cervantes

Tras una denuncia interpuesta por operadores del transporte público, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron detener a tres hombres señalados de extorsionar a los conductores de camiones para no causarles daño.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram  y lleva la información en tus manos.

Detienen a tres extorsionadores en CDMX

Fue en la alcaldía Gustavo A. Madero donde elementos de la policía de la CDMX detuvieron a tres hombres señalados de exigir dinero a los operadores de transporte público para no causarles daño.

Luego de llevar a cabo labores de inteligencia e implementar vigilancias fijas y móviles en la avenida Insurgentes Norte colonia Residencial Zacatenco se observaron a tres hombres que exigieron dinero a operadores de transporte público a cambio de no dañar su integridad física y sus unidades.

Los policías se acercaron y les realizaron una revisión de seguridad y se les aseguraron seis dispositivos telefónicos y una libreta con anotaciones.

Los tres detenidos, uno de 34 y dos de 18 años fueron puestos a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación jurídica.

detención culiacan.jpg
También te puede interesar:

Golpe al crimen en Culiacán; liberan a 20 personas secuestradas y decomisan armamento y droga

Integrantes de la Estrategia Nacional de Seguridad lograron rescatar a 17 hombres y 3 mujeres que se encontraban privadas de su libertad.

Seguridad
Ver nota

Extorsión a conductores de transporte público

La extorsión es uno de los delitos de alto impacto que se busca erradicar, por ello se ha puesto a disposición de la población el número 089 y se desplegarán células de inteligencia e investigación para detener a los probables responsables. Además, se hará un "congelamiento" de cuentas bancarias vinculadas a cobros ilícitos y se cortará el flujo de recursos de estas organizaciones criminales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al menos 8 entidades registran el 66% de las extorsiones a nivel nacional:

  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Nuevo León
  • Ciudad de México
  • Veracruz
  • Jalisco
  • Guerrero
  • Michoacán

En el caso de la CDMX, las alcaldías con más altos niveles de extorsión son:

  • Gustavo A. Madero: 12.3%
  • Venustiano Carranza: 15.3%
  • Cuauhtémoc: 15.5%

Extorsion

[VIDEO] OJO Autoridades capitalinas investigan una particular forma de asalto a automovilistas el modus operandi consiste en provocar un choque y fingir u

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro  canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano.

CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx