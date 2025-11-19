Detienen a 3 hombres por extorsión a conductores de transporte público en CDMX
Luego de realizar trabajos de investigación e inteligencia, elementos de la SSC detuvieron a tres personas que exigían dinero a operadores de rutas de transporte público.
Tras una denuncia interpuesta por operadores del transporte público, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron detener a tres hombres señalados de extorsionar a los conductores de camiones para no causarles daño.
Detienen a tres extorsionadores en CDMX
Fue en la alcaldía Gustavo A. Madero donde elementos de la policía de la CDMX detuvieron a tres hombres señalados de exigir dinero a los operadores de transporte público para no causarles daño.
Luego de llevar a cabo labores de inteligencia e implementar vigilancias fijas y móviles en la avenida Insurgentes Norte colonia Residencial Zacatenco se observaron a tres hombres que exigieron dinero a operadores de transporte público a cambio de no dañar su integridad física y sus unidades.
Los policías se acercaron y les realizaron una revisión de seguridad y se les aseguraron seis dispositivos telefónicos y una libreta con anotaciones.
Los tres detenidos, uno de 34 y dos de 18 años fueron puestos a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación jurídica.
Extorsión a conductores de transporte público
La extorsión es uno de los delitos de alto impacto que se busca erradicar, por ello se ha puesto a disposición de la población el número 089 y se desplegarán células de inteligencia e investigación para detener a los probables responsables. Además, se hará un "congelamiento" de cuentas bancarias vinculadas a cobros ilícitos y se cortará el flujo de recursos de estas organizaciones criminales.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al menos 8 entidades registran el 66% de las extorsiones a nivel nacional:
- Guanajuato
- Estado de México
- Nuevo León
- Ciudad de México
- Veracruz
- Jalisco
- Guerrero
- Michoacán
En el caso de la CDMX, las alcaldías con más altos niveles de extorsión son:
- Gustavo A. Madero: 12.3%
- Venustiano Carranza: 15.3%
- Cuauhtémoc: 15.5%
Extorsion
