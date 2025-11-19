Omar García Harfuch revela nombre del presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

En compañía del Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio detalles de los avances en la investigación del asesinato Carlos Manzo.

"Derivado de las líneas de investigación y trabajo de campo se obtuvo la identidad Fernando Josué "N" y Ramiro "N". Ambos fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan - Paracho".

Siguiendo las líneas de la investigación se obtuvo también la identidad de Jorge Armando "N", alías "El Licenciado" y un autor intelectual del crimen que le arrebató la vida a Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre de 2025, quien fue detenido en Morelia en un operativo coordinado.

Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal de este ataque -Omar García Harfuch

En un grupo digital se dio la instrucción de atentar contra Carlos Manzo

Tras recuperar los celulares de Fernando Josué "N" y Ramiro "N" y hacer las pesquisas correspondientes del mismo, se logró ubicar un grupo digital donde se daban las instrucciones para perpetrar el crimen. Del mismo modo se detectó a un grupo criminal que opera en dicho estado.

En ese grupo se ordenó a los miembros a dar seguimiento al alcalde desde distintos puntos.

Presentan línea del tiempo del asesinato de Carlos Manzo

Asegura Omar García Harfuch que CJNG estaría detrás del asesinato de Carlos Manzo

La célula delictiva que se mencionó y desarticuló en Michoacán y a la que se le investiga por el asesinato de Carlos Manzo, está ligada con el Cartel Jalisco Nueva Generación, afirmó Omar García Harfuch.

"Esta célula delictiva está vinculada con una célula que opera en Michoacán, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación" aseguró el Secretario de Seguridad Ciudadana.

También se dio a conocer que Ramiro "N" fungía como instructor de algunos integrantes a quienes les instruía en el uso de armas de fuego y castigaba a quienes no cumplián las instrucciones.

