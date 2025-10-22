Detienen en Michoacán a segundo implicado en el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en el estado

Durante su comparecencia ante el Senado de la República el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , dio a conocer que se logró la detención de un segundo sujeto presuntamente implicado en el asesinato de Bernardo Bravo, líder de limoneros en el estado de Michoacán.

En sus respuestas ante los cuestionamientos de las y los senadores, García Harfuch informó que fueron autoridades locales de Michoacán en coordinación con el gabinete de seguridad, quienes lograron la captura de este segundo sujeto señalado, del cual no se dieron más detalles.

¿Cómo fue la detención del segundo implicado en el asesinato de Bernado Bravo?

Luego de la información dada a conocer por el secretario de Seguridad, la misma SSPC emitió un comunicado en el cual señaló que el operativo para la detención de este segundo señalado por el asesinato de Bernardo Bravo se realizó en calles del municipio de Apatzingán en Michoacán.

Se detalló que en el operativo participaron elementos de la Fiscalía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina y la misma SSPC.

¿Qué le pasó a Bernardo Bravo?

Fue el pasado lunes 20 de octubre que se dio a conocer la información sobre el asesinato de Bernardo Bravo en Michoacán. De acuerdo con la información que ha surgido hasta el momento, quien fuera líder de limoneros en el estado ya mencionado fue hallado con un disparo en la cabeza así como con signos de tortura.

Días antes de su asesinato, Bravo había denunciado públicamente el haber recibido amenazas de muerte por alzar la voz en contra de los casos de extorsión contra las y los limoneros de Michoacán.

Reducen homicidios en México según García Harfuch

Más allá de la información antes mencionada, Omar García Harfuch destacó que los trabajos de seguridad en el país han logrado reducir hasta 27 homicidios diarios a lo largo y ancho de la República Mexicana.

A pesar de ello, puntualizó que el tema de la inseguridad en el país aún “no está resuelto” pero se han logrado avances significativos en la materia a nivel nacional.

