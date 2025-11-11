Investigación de asesinato de Carlos Manzo apunta a delincuencia organizada: OGH

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las investigaciones sobre el asesinato de Carlos Manzo , alcalde de Uruapan, Michoacán, apunta a que fue obra de la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa para dar a conocer las detenciones importantes tras la puesta en marcha de la "Estrategia de Seguridad", Omar García Harfuch señaló que el caso de Carlos Manzo avanza y actualmente se están llevando a cabo los peritajes y declaraciones.

¿Caso de Carlos Manzo será atraída por la FGR?

Al ser cuestinado sobre si este caso de homicidio pudiera ser atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), Harfuch señaló que ya ha tenido varias charlas con Alejandro Gertz Manero y será él quien decida.

Destacó que la FGR tiene su propia autonomía, mientras tanto continúa la gran coordinación para atender este hecho ocurrido el 1 de noviembre, en plena celebración por Día de Muertos.

¿Asesinato de Carlos Manzo pudo haber sido por crimen político?

El secretario de Seguridad señaló que no se descarta la posibilidad de un crimen político, sin embargo hasta el momento las investigaciones arrojan que fue una obra por delincuencia organizada.

Carlos Manzo recibió amenazas de políticos

En entrevistas para diversos medios de comunicación, Carlos Manzo reveló que había recibido amenazas directas por parte de fuerzas estatales que actuaban por órdenes del gobernador.

En más de una ocasión denunció la extorsión a productores de aguacate y limón, así como las amenazas hacían a su familia para que cediera el cargo.

