Refuerzan seguridad en Gómez Palacio, Durango, después de asesinato de exsecretario de ayuntamiento

José Ángel Mascorro Muñoz, exsecretario del ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango , fue asesinado a balazos afuera de su domicilio mientras abordaba su vehículo.

Su homicidio fue confirmado por la alcaldesa de Gómez Palacio Betzabé Martínez Arango, quien lamentó los hechos y aseguró que el caso será atendido como corresponde y no se dejará nada al aire.

"Hoy Gómez Palacio vivió un hecho lamentable en el que perdió la vida José Ángel Mascorro Muñoz. Sabemos que este tipo de sucesos genera preocupación", señaló la alcaldesa.

Refuerzan seguridad tras asesinato de José Ángel Mascorro

Después de asesinato del exfuncionario, el Gobierno Municipal informó que se reforzó la presencia preventiva en distintos puntos de la ciudad y se revisaron rutas, colonias y espacios públicos como parte de las acciones para cuidar a la población.

¿Qué dijo el Gobierno de Durango?

Por su parte, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villareal dijo que se sostuvo un encuentro con la mesa de seguridad del Mando Especial de La Laguna para atender el asesinato del exfuncionario.

