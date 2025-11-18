Ataque de comando armado en bar Lacoss de Puebla deja varios muertos

Al menos cinco personas murieron en el bar Lacoss en Puebla , después de que un grupo armado entrara al negocio y dejara atrapados a los clientes durante la madrugada de este martes 18 de noviembre.

En conferencia de prensa, el secretario de seguridad Estatal, Francisco Sánchez, confirmó cinco personas muertas en el bar, entre ellas una persona de origen extranjero.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe del ataque al bar Lacoss?

Hombres armados arribaron al bar Lacoss que se ubica en la colonia Popular Coatepec, en Puebla capital, e incendiaron una camioneta blanca, así como parte del establecimiento antes de que realizaran diferentes detonaciones de arma de fuego.

Al buscar resguardo dentro del bar, cinco personas murieron intoxicadas por monóxido de carbono. Las víctimas mortales son tres bailarinas y dos meseros. Asimismo, nueve fueron rescatadas en el lugar, pero con signos de intoxicación.

Inician investigaciones por ataque

El secretario de Seguridad señaló que hasta el momento se han recabado varios testimonios y se tienen grabaciones de los hechos para comenzar la investigación. Recalcó que toda la información fue canalizada por la Fiscalía de la entidad.

Narcomenudeo y cobro de piso

El titular de la Secretaría de Seguridad mencionó que se presumen que el ataque perpetrado fue por narcomenudeo o cobro de piso, dos de los delitos que más se han reportado en los últimos años en la entidad y que ha afectado a negocios.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

