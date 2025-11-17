Asesinan a balazos a Karina Díaz Hernández, regidora de Palizada, Campeche

La Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó que asesinaron a balazos a Karina Díaz Hernández, regidora de Palizada, Campeche. La política perdió la vida, a pesar de que los servicios de emergencia la trasladaron de inmediato al Hospital General de la capital del estado.

De acuerdo con los primeros informes, la regidora Karina Díaz Hernández circulaba dentro de su vehículo cuando fue atacada a balazos. Te contamos los detalles del caso.

Atacan a balazos a la regidora de Palizada, Campeche

Según reportes preliminares, este lunes 17 de noviembre, la regidora de Palizada, Campeche, Karina Díaz Hernández, iba a bordo de su vehículo cuando fue atacada a balazos.

Comunicado pic.twitter.com/kHom2UXnEC — Fiscalía General del Estado de Campeche (@fgecam) November 18, 2025

De inmediato, servicios de emergencia atendieron el caso y trasladaron a la regidora al Hospital General de la ciudad de Campeche. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos al municipio de Palizada acudieron al lugar para atender el reporte del ingreso de una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego.

La Fiscalía de Campeche reporta la muerte de la regidora

Tras recibir atención médica, la Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó el lamentable fallecimiento de la regidora, mientras recibía atención médica.

Por el momento, las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes y confirman que no hay detenidos.

