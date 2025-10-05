Detienen a Williams ‘N’, operador de la célula criminal de “El Güero Fresa” en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) informó que tras trabajos de investigación fue detenido Williams ‘N’, presunto colaborador principal del líder de un grupo delictivo que opera en la zona oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC CDMX, tras una investigación en Chalco, Estado de México, se ejecutó una orden de cateo y se detuvo al colaborador principal. En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la capital y del Edomex, así como miembros del Gabinete de Seguridad.

¿De qué acusan a Williams ‘N’?

En el operativo se aseguraron dos armas de fuego largas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, siete cargadores y varios cartuchos útiles de grueso calibre. A Williams ‘N’ se le cumplimentó una Orden de Aprehensión por el delito de Asociación Delictuosa y ataques a la Paz Pública obtenida en la Ciudad de México y se encuentra a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El cateo se habría realizado en un inmueble ubicado en calle Poniente 21, colonia San Miguel Xico. De acuerdo con los primeros reportes, Williams ‘N’ es presunto principal operador de “El Güero Fresa” , líder de una célula dedicada al narcomenudeo y la extorsión.

¿Quién es el “El Güero Fresa”?

En diciembre de 2021, la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de la CDMX detuvo a Pedro Contreras, alias “El Güero Fresa”, uno de los principales generadores de violencia en la zona sur. Era supuestamente responsable de venta de drogas, extorsión y secuestro en la zona oriente. Él y su banda criminal confrontaban a la Unión de Tepito y Cártel de Tláhuac por el control territorial.

