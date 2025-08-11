VIDEO: Captan ataque armado en bar de Uriangato, Guanajuato

La noche del domingo 11 de agosto se registró un ataque armado en un bar ubicado en el municipio de Uriangato, Guanajuato. En otros puntos de la ciudad también se reportaron hechos de violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado se registró aproximadamente a las 20:12 horas en un bar ubicado en la calle Campesinos, colonia Emiliano Zapata, cuando hombres fuertemente armados se bajaron de una camioneta de color blanco y comenzaron a disparar tanto en la fachada como al interior del establecimiento.

¿Qué se sabe del ataque armado en el bar de Guanajuato?

En un primer momento se reportó que el ataque armado había dejado un saldo de ocho personas asesinadas, sin embargo, posteriormente, las autoridades habrían asegurado que solo una persona resultó herida.

De acuerdo con medios locales, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato precisó que el saldo oficial del ataque fue solo una mujer lesionada, quien fue trasladada a un hospital.

📍Uriangato, Guanajuato

Es la tercera masacre que sucede en el mes, hombres armados disparan contra las personas que se encontraban en una cantina

Hechos que ya no sorprenden, que hemos normalizado y se olvidan, se resuelvan o no #MxEsNuestro pic.twitter.com/Lxe5D5l2XM — 𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕒𝕞 𝕎𝕒𝕝𝕝𝕒𝕔𝕖 (@Wallace_HDM) August 11, 2025

Policías municipales aseguraron el lugar, el cual no estaba concurrido al momento del ataque y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya inició investigaciones. En la colonia Emiliano Zapata se reforzó la vigilancia en caso de que los atacantes regresaran.

Ataques armados en Guanajuato

En los últimos días se han registrado varios ataques armados en Guanajuato . El pasado 25 de junio, al menos 12 personas fueron asesinadas y 20 heridas en Irapuato, en el Barrio Nuevo, durante una fiesta patronal por el Día de San Juan Bautista, informó la Fiscalía de Guanajuato. De las 12 víctimas mortales, 4 fallecieron tras el ataque y los 8 restantes cuando eran atendidos por los paramédicos.

