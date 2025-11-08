Detienen a hombre que robó joyería y relojes en tienda departamental de CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX detuvieron a una persona por presuntamente robar joyería y relojes en una tienda departamental en la alcaldía Miguel Hidalgo tras el reporte de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente.

Detienen a hombre por robar joyería y relojes en CDMX

De acuerdo con la información se recibió el reporte de que una persona ingresó a una tienda departamental ubicada en la Calzada México Tacuba y esquina con calle Golfo de California en la colonia Tacuba para probar piezas de joyería y relojes.

Los oficiales acudieron al lugar y observaron la cortina y los candados puestos en el establecimiento, pero los monitoristas del C2 captaron a una persona que hizo un boquete en la azote del establecimiento. Posteriormente las cámaras de circuito cerrado captaron cómo el hombre guardaba la mercancía y después saltó de la azotea y comenzó a correr por la calle Golfo de Begala. Ante ello, se realizó una persecución y se logró detener al presunto delincuente.

Policías de CDMX recuperan piezas robadas

Tras la detención del hombre identificado como Hugo “N” de 44 años se le realizó una revisión y hallaron al interior de una maleta color negro varias piezas de joyería, bisutería y relojes de distintas marcas y modelos con etiquetas de la tienda departamental.

Cabe señalar que el hombre cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario , por Robo agravado en 2009 y en 2012; dos veces en 2020, uno por Delitos contra la salud y otro por Violencia familiar. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación legal.

