Detienen a hombre que robó joyería y relojes en tienda departamental de CDMX
El modus operandi del hombre quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar y del C2, por lo que de inmediato fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX detuvieron a una persona por presuntamente robar joyería y relojes en una tienda departamental en la alcaldía Miguel Hidalgo tras el reporte de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente.
Detienen a hombre por robar joyería y relojes en CDMX
De acuerdo con la información se recibió el reporte de que una persona ingresó a una tienda departamental ubicada en la Calzada México Tacuba y esquina con calle Golfo de California en la colonia Tacuba para probar piezas de joyería y relojes.
Los oficiales acudieron al lugar y observaron la cortina y los candados puestos en el establecimiento, pero los monitoristas del C2 captaron a una persona que hizo un boquete en la azote del establecimiento. Posteriormente las cámaras de circuito cerrado captaron cómo el hombre guardaba la mercancía y después saltó de la azotea y comenzó a correr por la calle Golfo de Begala. Ante ello, se realizó una persecución y se logró detener al presunto delincuente.
Policías de CDMX recuperan piezas robadas
Tras la detención del hombre identificado como Hugo “N” de 44 años se le realizó una revisión y hallaron al interior de una maleta color negro varias piezas de joyería, bisutería y relojes de distintas marcas y modelos con etiquetas de la tienda departamental.
Cabe señalar que el hombre cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario , por Robo agravado en 2009 y en 2012; dos veces en 2020, uno por Delitos contra la salud y otro por Violencia familiar. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación legal.
La rápida atención del #C2 Poniente a una denuncia por el robo a una tienda departamental en @AlcaldiaMHmx permitió que mis compañeros de @SSC_CDMX detuvieran a Hugo "N" cuando trataba de escapar con una mochila con piezas de joyería y relojes.— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 8, 2025
Al realizar el analisis de las… pic.twitter.com/I849UfnKvk
Inicia el operativo Aguinaldo Seguro, así funciona
