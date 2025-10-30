Tras cateo en Tlalpan, aseguran droga y armas de fuego; hay varios detenidos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) dio a conocer que tras un fuerte operativo en coordinación con elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), se logró la detención de cuatro sujetos en un predio ubicado en la alcaldía Tlalpan.

A través de un comunicado publicado en la plataforma web oficial de la SSC CDMX, se señaló que la detención de los cuatro sujetos se logró en un inmueble de la colonia San Bartolo El Chico, lugar en el cual también se localizaron decenas de envoltorios con narcóticos.

¿Cómo fue el operativo en la alcaldía Tlalpan de la CDMX?

De acuerdo con lo mencionado en el comunicado oficial de las autoridades capitalinas, el operativo en Tlalpan se dio como resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo con la finalidad de lograr desarticular a células delictivas dedicadas al narcomenudeo en la CDMX.

Se señaló que fueron oficiales de la misma SSC quienes identificaron un predio ubicado en el cruce de la calle Prolongación Canal de Miramontes y la calle Belisario Domínguez, el cual era utilizado para almacenar, embalar y comercializar droga. Fue tras ello, que se logró obtener una orden de cateo en la zona.

Aseguran narcóticos y armas de fuego tras operativo en Tlalpan

Como resultado del cateo realizado en el predio ya mencionado, se dio a conocer que se lograron asegurar 130 envoltorios con aparente narcótico, 10 paquetes con una sustancia similar al crystal, así como armas de fuego.

De igual forma, se logró dejar bajo resguardo nueve cartuchos útiles, cuatro teléfonos celulares, 60 bolsitas de plástico que contenían un polvo blanco similar a la cocaína y 70 bolsitas de plástico con una hierba verde parecida a la marihuana.

¿Quiénes son los sujetos detenidos tras operativo en Tlalpan?

Vale la pena señalar que se dio a conocer que entre los detenidos se encuentran dos hombres de 24 y 57 años de edad, así como dos mujeres de 30 y 62 años cumplidos al momento de su detención.

Los cuatro sujetos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, el cual determinará su situación legal.

