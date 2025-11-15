Cae banda dedicada al secuestro exprés y robo a transporte de carga en Texcoco, Edomex

Durante la mañana de este sábado 15 de noviembre la Secretaría de Seguridad del Estado de México (Edomex), dio a conocer que en el municipio de Texcoco se logró la detención de una banda criminal dedicada al secuestro exprés y al robo de transporte de carga en diversos puntos.

A través de un comunicado difundido en las diferentes plataformas de las redes sociales, las autoridades locales señalaron los detenidos fueron identificados como Jorge “N” de 31 años de edad, Miguel “N” de 22 años, Fernando “N” de 32 años, así como José “N” de tan solo 20 años de edad.

Alumnas de secundaria denuncian creación de catálogo con sus fotos alteradas con IA [VIDEO] Al menos 400 alumnas de la Escuela Secundaria Técnica Número 1 de Zacatecas denunciaron que un compañero creó un catálogo pornográfico con fotos manipuladas con Inteligencia Artificial y las difundió en internet.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

C4 de Texcoco ubicó inmueble de resguardo de la banda de secuestradores

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades mexiquenses , fue el centro de Comunicación y Cómputo (C4) de Texcoco el que ubicó un inmueble y mercancía presuntamente robada, por lo cual se dio aviso a las autoridades estatales correspondientes para implementar un operativo.

Se dio a conocer que los cuatro sujetos detenidos están vinculados a una célula delictiva generadora de violencia en diversos municipios del Edomex, especialmente en la zona oriente. Se destacó que la misma podría tener nexos con una organización criminal con orígenes en el estado de Jalisco.

En el municipio de 📍#Texcoco, personal de esta dependencia y de la Policía Municipal detuvieron a cuatro posibles responsables de los delitos de secuestro exprés y robo a transporte de carga. pic.twitter.com/8CQbNW0SdP — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) November 15, 2025

¿Cómo fue el operativo en Texcoco, Edomex?

Las autoridades mexiquenses señalaron que tras el aviso del C4, elementos estatales y municipales arribaron al lugar de los hechos y observaron una “actividad inusual” por parte de los cuatro detenidos, los cuales al ver la presencia de los uniformados intentaron huir de la zona.

Pese a ello, se informó que los cuatro sujetos fueron detenidos tras una rápida actuación de los elementos de seguridad, los cuales pusieron a disposición del Ministerio Público a los antes mencionados.

Aseguran mercancía con reporte de robo en Texcoco

Vale la pena señalar que más allá de la detención de estos cuatro sujetos, se decomisó un dispositivo electrónico utilizado para inhibir la señal de geolocalización en unidades de transporte, así como mercancía con reporte de robo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.