Karla Arlette Acevedo salió de clases y no regresó; el caso de la joven de 20 años desaparecida en Sinaloa

La estudiante de medicina Karla Arlette Acevedo Romero, de 20 años, salió de la Universidad Autónoma de Durango (UAD), campus Mazatlán, y desde la tarde del miércoles 15 de octubre permanece desaparecida.

Acevedo Romero salió del plantel educativo para dirigirse a su domicilio, sin embargo, cuando no llegó sus familiares intentaron contactarla, pero su celular está apagado.

Al no tener noticias de su paradero y tras no contestar llamadas ni mensajes, se puso en marcha el protocolo de búsqueda y se compartió su ficha informativa a través de redes sociales.

¿Qué se sabe de Karla Arlette Acevedo Romero?

Karla Arlette es descrita como una joven responsable y dedicada a sus estudios. La última vez que se le vió usaba su uniforme blanco de la carrera. Mide 1.63 metros, es de tez morena clara, complexión delgada, ojos color café, cabello negro lacio; no tiene tatuajes y cuenta con una cicatriz en el tobillo izquierdo.

¿Cómo proporcionar información de Karla Arlette Acevedo Romero?

El colectivo de búsqueda Por las Voces sin Justicia subrayó la importancia de encontrar a la joven, por lo que puso a disposición una línea telefónica para recibir información de manera anónima.

Si sabes algo de Karla Arlette Acevedo Romero puedes llamar al número de contacto anónimo 669 326 2089.

La desaparición de Karla Arlette se suma a otros casos recientes de desaparecidos en la entidad.

Sinaloa ha vivido una ola de violencia desde hace más de un año, que ha sido marcada por la desaparición de personas y ataque directos a las fuerzas de seguridad local y federal.

