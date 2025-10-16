Linchan a dos ladrones en Chalco, Edomex; uno de ellos murió quemado
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación tras los hechos violentos registrados en Chalco
Durante la noche del jueves 16 de octubre, locatarios del poblado de San Martín Cuautlalpan, en el municipio de Chalco , detuvieron por su propia cuenta a dos ladrones y después los lincharon. Uno de los presuntos delincuentes murió y otro se encuentra grave en un hospital.
De acuerdo con los testigos, los ladrones estaban amenazando con un arma de fuego a personas que transitaban por la avenida Revolución y la calle Miguel Alemán, por lo que los vecinos no dudaron en encararlos, desarmarlos y comenzar a golpearlos.
Linchan a dos ladrones en Chalco
Se estipula que hasta 200 personas se reunieron en ese punto por el alboroto; muchos de ellos golpearon a los criminales y los patearon mientras estaban en el suelo, entonces, algunos de los vecinos empezaron a gritar que les prendieran fuego, desconfiando de las autoridades y creyendo que, si se los llevaban, los dejarían libres en poco tiempo.
Amarraron a los criminales, les rociaron gasolina y les prendieron fuego. Para este punto, la mayoría de las personas ya se habían marchado y muchas no querían presenciar la escena. En poco tiempo llegaron elementos de la policía municipal, estatal y la Guardia Nacional.
Las autoridades lograron trasladar con vida a uno de los ladrones, quien fue llevado a un centro médico para recibir atención urgente. Hasta ahora, no se ha informado sobre la detención de alguna persona por los hechos.
