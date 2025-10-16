Linchan a dos ladrones en Chalco, Edomex; uno de ellos murió quemado

Durante la noche del jueves 16 de octubre, locatarios del poblado de San Martín Cuautlalpan, en el municipio de Chalco , detuvieron por su propia cuenta a dos ladrones y después los lincharon. Uno de los presuntos delincuentes murió y otro se encuentra grave en un hospital.

De acuerdo con los testigos, los ladrones estaban amenazando con un arma de fuego a personas que transitaban por la avenida Revolución y la calle Miguel Alemán, por lo que los vecinos no dudaron en encararlos, desarmarlos y comenzar a golpearlos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Linchan a dos ladrones en Chalco

Se estipula que hasta 200 personas se reunieron en ese punto por el alboroto; muchos de ellos golpearon a los criminales y los patearon mientras estaban en el suelo, entonces, algunos de los vecinos empezaron a gritar que les prendieran fuego, desconfiando de las autoridades y creyendo que, si se los llevaban, los dejarían libres en poco tiempo.

Amarraron a los criminales, les rociaron gasolina y les prendieron fuego. Para este punto, la mayoría de las personas ya se habían marchado y muchas no querían presenciar la escena. En poco tiempo llegaron elementos de la policía municipal, estatal y la Guardia Nacional.

Las autoridades lograron trasladar con vida a uno de los ladrones, quien fue llevado a un centro médico para recibir atención urgente. Hasta ahora, no se ha informado sobre la detención de alguna persona por los hechos.

🚨#AlertaADN



Un presunto ladrón murió y otro resultó herido tras ser linchados por pobladores en Chalco, Estado de México, luego de ser sorprendidos intentando cometer un robo pic.twitter.com/q5fw5pBAjq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 17, 2025

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.