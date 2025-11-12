Operativo Sable en corredor Interoceánico suma 53 detenidos vinculados a Los Cromo del CJNG

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que la Marina Armada de México en coordinación con otras autoridades, llevaron a cabo el operativo Sable en el Corredor Interoceánico del istmo de Tehuantepec, el cual conecta el Pacífico con el Atlántico.

Dentro del informe de las autoridades, se mencionó que derivado de estas acciones de seguridad se ha logrado la captura de 53 sujetos vinculados a la organización de Los Cromo, la cual está vinculada directamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Por qué surgió el operativo Sable de la Marina?

El operativo Sable se dio con la finalidad de debilitar la estructura de organizaciones criminales como la de Los Cromo, los cuales están buscando el control del narcomenudeo, tráfico de personas, armas y drogas a través del Corredor Interoceánico del istmo de Tehuantepec.

Se señala que en esta zona también está vinculada con otra organización liderada por “El Cheturo” y “Los Terán”, los cuales cometen delitos como el robo, extorsión a comercios y empresarios locales, así como la venta ilegal de hidrocarburos y los cuales estarían vinculados con el Cártel de Sinaloa.

¿Quiénes son Los Cromo?

Los Cromo son considerados como uno de los grupos criminales que opera principalmente en Oaxaca para el CJNG . Esta organización delictiva se encarga del trasiego de droga y a delitos de alto impacto como la extorsión en las zonas antes referidas.

Principales detenidos de Los Cromo

De acuerdo con la información oficial que ha surgido sobre este operativo, la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada ha logrado detener a 53 integrantes de este grupo criminal, esto gracias a la captura de operadores de segundo, tercer y cuarto nivel.

Entre los detenidos están los siguientes sujetos:

Pedro Antonio “N” alias “Tonche”, jefe de plaza de Los Cromo en Juchitán

Jorge Humberto “N” alias “Koki”, sucesor de “El Toche”

Francisco “N” alias “El Chicupe”, jefe de seguridad de Iván “N” alias “Cromo” y líder de Los Cromo

Jafet “N” alias “Comandante 08” y jefe de plaza en Ixtepec

