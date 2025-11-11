Cae banda de extorsionadores considerada prioritaria en Acolman, Edomex

Durante la tarde de este martes 11 de noviembre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ Edomex), dio a conocer que se logró la detención de cuatro integrantes de una presunta violenta banda de extorsionadores que operaba dentro del municipio de Acolman.

Fue a través de un comunicado emitido durante la tarde de este martes, que la Fiscalía señaló que la detención de los cuatro supuestos delincuentes se logró tras cumplimentar la orden de aprehensión correspondiente bajo los protocolos de actuación.

¿Quiénes son los extorsionadores de Acolman detenidos en el Edomex?

Los detenidos por autoridades de seguridad del Estado de México, fueron identificados como Carlos “N”, Mario Alberto “N”, Evelin “N” y Yuliana Karina “N”, los cuales serían parte de esta banda de extorsionadores que operaba dentro del municipio de Acolman.

Fueron los mismos sujetos antes señalados, quienes se ostentaron como integrantes de un importante grupo criminal con orígenes en el estado de Jalisco, lo cual utilizaban a su ventaja para exigir dinero a los comerciantes de la zona.

¿De qué se le acusa al grupo de delincuentes?

De acuerdo con el mismo comunicado emitido por la Fiscalía, la detención de estos cuatro sujetos se logró tras una denuncia interpuesta por una víctima de extorsión en Acolman, la cual los señaló como los responsables de exigir cuotas de dinero para permitir que los comerciantes realicen sus actividades.

En el comunicado, se detalló que los delincuentes abordan a los comerciantes con armas de fuego para amenazar con herir a aquellos que se opongan a cumplir con las cuotas, así como a los familiares de los mismos vendedores de la zona.

#Detenidos.



La #FiscalíaEdoméx, en coordinación con la @SS_Edomex cumplimentó orden de aprehensión en contra de Carlos “N”, Mario Alberto “N”, Evelin “N” y Yuliana Karina “N”, por su probable intervención en el delito de extorsión en agravio de un comerciante del municipio de… pic.twitter.com/7jHN4i0EtZ — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 11, 2025

Números de emergencia contra extorsionadores en Edomex

Vale la pena mencionar que la FGJ del Edomex señaló que se pueden emitir las denuncias por extorsión al número 800 7028770. Además puso a disposición el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx para denunciar cualquier acto delictivo en la entidad mexiquense.

