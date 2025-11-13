Hallan muerto a otro sacerdote; localizan cuerpo del padre Ernesto Baltazar Hernández en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que detuvo a dos personas que estarían implicados en el homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández, cuyo cuerpo fue hallado en un canal de aguas negras, en el municipio de Nextlalpan.

De acuerdo con las autoridades, las dos personas implicadas son María Fernanda 'N' y Brandon Jonathan 'N', quienes eran buscados por las autoridades por el delito de desaparición forzada.

Encuentran cuerpo del sacerdote Ernesto Baltazar

El cuerpo de sacerdote fue encontrado durante la madrugada del miércoles en bolsas negras, con huellas de violencia y amarrado a un sillón. El cadáver se encontraba en estado avanzado de descomposición, por lo que pudo haber sido asesinado poco después de su desaparición.

El religioso de 43 años fue reportado como desaparecido el 27 de octubre, después de ser visto por última vez en la colonia Ampliación La Piedad, Tultepec.

El cuerpo fue encontrado por vecinos al ver un bulto sospechoso atorado en el cruce del canal, por lo que rápidamente dieron aviso a las autoridades.

¿Qué se sabe del asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar?

Ernesto era sacerdote por la diócesis de Cuatitlán y desapareció tras oficiar una misa en la parroquia de Santa Cruz de la Cantera en Tultepec, en el Edomex. El pasado 3 de octubre había sido nombrado como párroco y desde entonces había apoyado a la comunidad.

Según las primeras indagatorias, antes de desaparecer, el sacerdote estuvo en una casa ubicada en la Unidad Habitacional, Morelos, donde hablaba con una mujer y un hombre. Este último lo habría agredido luego de consumir bebidas alcohólicas.

