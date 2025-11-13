inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Seguridad
Nota

Detienen a 22 personas en Guanajuato; aseguran 18 mil dosis de drogas

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alto Impacto realizó operativos simultáneos y logró detener a integrantes de célula delictiva.

Detienen a 22 personas en Guanajuato
Facebook: Fuerzas_estatales_gto
Actualizado el 13 noviembre 2025 12:42hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Itandehui Cervantes

La Fiscalía General del Guanajuato informó que tras realizar un trabajo coordinado entre agentes ministeriales, peritos y analistas de información se logró la detención de 22 personas durante un operativo en Irapuato y Silao, además se les decomisaron armas y drogas .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram  y lleva la información en tus manos.

Detienen a 22 personas en Guanajuato

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alto Impacto, se realizaron operativos simultáneos en Irapuato y Silao y se logró detener a 22 personas relacionadas con células delictivas dedicadas a la venta de droga.

Del total de detenidos, 4 son mujeres; ocho personas fueron vinculadas a proceso y el resto se encuentran a disposición del Ministerio Público. Además, durante la detención se aseguraron 16 vehículos, 8 armas de fuego, más de 18 mil dosis de drogas listas para su venta, dinero en efectivo, cartuchos y báculas y equipos de comunicación.

Inseguridad en Guanajuato

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que Guanajuato es uno de los estados con mayor índice de percepción de inseguridad.

El 88.2% de los habitantes de Irapuato mayores de 18 años considera que su ciudad es insegura, con ello, este municipio supera a Ecatepec con 84.4% y Cuernavaca con 84.2%.

Operativo Sable en Mexico
También te puede interesar:

Operativo Sable en corredor Interoceánico suma 53 detenidos vinculados a Los Cromo del CJNG

La agrupación de Los Cromo está vinculada como una organización aliada del CJNG; operativo Sable ha dejado a decenas de detenidos en Oaxaca y demás.

Seguridad
Ver nota

En contraste, León registró una mejora al pasar de 80.3% a 75.6% de población que considera inseguro vivir en su ciudad. Guanajuato también tuvo un descenso al pasar de 71.0% a 65.9%.

Las ciudades consideradas más inseguras del país son:

  • Culiacán, Sinaloa con 88.3%
  • Irapuato, Guanajuato con 88.2%.
  • Chilpancingo de los Bravo, Guerrero con 86.3%.
  • Ecatepec de Morelos, Estado de México con 84.4%.
  • Cuernavaca, Morelos con 84.2%.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro  canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano.

Guanajuato
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx