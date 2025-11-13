Detienen a 22 personas en Guanajuato; aseguran 18 mil dosis de drogas
La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alto Impacto realizó operativos simultáneos y logró detener a integrantes de célula delictiva.
La Fiscalía General del Guanajuato informó que tras realizar un trabajo coordinado entre agentes ministeriales, peritos y analistas de información se logró la detención de 22 personas durante un operativo en Irapuato y Silao, además se les decomisaron armas y drogas .
Detienen a 22 personas en Guanajuato
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alto Impacto, se realizaron operativos simultáneos en Irapuato y Silao y se logró detener a 22 personas relacionadas con células delictivas dedicadas a la venta de droga.
Del total de detenidos, 4 son mujeres; ocho personas fueron vinculadas a proceso y el resto se encuentran a disposición del Ministerio Público. Además, durante la detención se aseguraron 16 vehículos, 8 armas de fuego, más de 18 mil dosis de drogas listas para su venta, dinero en efectivo, cartuchos y báculas y equipos de comunicación.
Inseguridad en Guanajuato
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que Guanajuato es uno de los estados con mayor índice de percepción de inseguridad.
El 88.2% de los habitantes de Irapuato mayores de 18 años considera que su ciudad es insegura, con ello, este municipio supera a Ecatepec con 84.4% y Cuernavaca con 84.2%.
En contraste, León registró una mejora al pasar de 80.3% a 75.6% de población que considera inseguro vivir en su ciudad. Guanajuato también tuvo un descenso al pasar de 71.0% a 65.9%.
Las ciudades consideradas más inseguras del país son:
- Culiacán, Sinaloa con 88.3%
- Irapuato, Guanajuato con 88.2%.
- Chilpancingo de los Bravo, Guerrero con 86.3%.
- Ecatepec de Morelos, Estado de México con 84.4%.
- Cuernavaca, Morelos con 84.2%.
