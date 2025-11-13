Detienen a homicida de “Lalito”, joven asesinado durante serenata a Chivas en Zapopan, Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco reportó avances importantes en la investigación por el homicidio de José Eduardo Ramírez Ávalos, “Lalito”, un joven aficionado de Chivas que murió tras un ataque violento durante una serenata al equipo en Zapopan. Las autoridades detuvieron a dos presuntos agresores, acusados de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

El crimen ocurrió la madrugada del 24 de octubre de 2025 en avenida Mariano Otero, donde un grupo encapuchado atacó a los hinchas. La captura de los implicados busca reforzar la exigencia de justicia y frenar la violencia vinculada con el futbol.

¿Qué ocurrió la noche del ataque?

La serenata comenzó como un festejo previo al Clásico Tapatío, con decenas de jóvenes reunidos cerca del hotel del equipo. El ambiente se transformó cuando un grupo armado con cuchillos irrumpió en el lugar.

El ataque dejó un muerto y dos heridos. El caos provocó la dispersión inmediata de los asistentes y el cierre temporal de la vialidad. La agresión se atribuye a tensiones entre barras rivales.

¿Quién era “Lalito” y por qué su caso generó indignación?

“Lalito” tenía 15 años, era estudiante y seguidor apasionado de Chivas. Participaba activamente en actividades de la barra y soñaba con ser futbolista.

Su muerte sacudió a la comunidad rojiblanca porque ocurrió en un espacio recreativo, sin provocación y ante testigos que describen la brutalidad del ataque.

Los detenidos y los cargos que enfrentan

El primer detenido, José Manuel “N”, fue capturado el 1º de noviembre y vinculado a proceso por homicidio calificado. Se le identifica como el agresor principal.

El segundo implicado, Julio Alberto “N”, fue detenido el 13 de noviembre por agentes especializados. Enfrenta los mismos cargos y fue identificado mediante videos y testimonios.

La Fiscalía continúa con peritajes, análisis de cámaras y entrevistas para determinar si más personas participaron en el ataque. Se esperan nuevas audiencias para fortalecer las imputaciones y avanzar hacia una sentencia que evite la impunidad.

