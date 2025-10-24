Golpe directo a Los Beltrán Leyva; capturan a Jair Francisco “N”, alias “H4”, pieza clave del cártel

El Gabinete de Seguridad de México informó la detención de Jair Francisco “N”, alias “H4”, identificado como integrante de la organización criminal Los Beltrán Leyva. La captura se realizó en Tepotzotlán, Edomex, gracias a una operación coordinada entre la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El detenido cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, donde es acusado de:



Narcotráfico

Asociación delictuosa

Delitos contra la salud

Uso de armas exclusivas del Ejército

Lavado de dinero

Las autoridades federales confirmaron que su arresto forma parte de los esfuerzos para debilitar a las estructuras delictivas que operan en el país.

¿Quién es “H4” dentro de Los Beltrán Leyva?

“H4” es señalado como un operador clave dentro del cártel de los Beltrán Leyva, una organización que alcanzó su auge en la década de 2000 y que mantiene influencia en diversas regiones del país. Las autoridades lo vinculan con actividades de tráfico de drogas y operaciones financieras ilícitas que abastecían rutas hacia Estados Unidos.

Fuentes de seguridad indican que su captura representa un golpe estratégico a las redes criminales que heredaron la estructura de los antiguos capos sinaloenses.

Así se logró la captura de “H4"

El despliegue fue resultado de labores de inteligencia e investigación coordinadas por distintas dependencias federales. Las fuerzas de la Marina y la FGR actuaron de manera simultánea, evitando enfrentamientos y garantizando la integridad de los habitantes del municipio mexiquense.

El Gabinete de Seguridad destacó que estas acciones se enmarcan en el refuerzo de las operaciones conjuntas para restablecer la paz en las comunidades afectadas por la violencia del narcotráfico.

Estados Unidos exige su extradición inmediata

Estados Unidos solicitó la extradición de “H4” por su presunta participación en el tráfico de estupefacientes hacia su territorio. Enfrenta cargos federales por narcotráfico y conspiración criminal, además de delitos relacionados con el uso de armamento militar y lavado de dinero.

La FGR confirmó que ya se realizan los trámites legales correspondientes para su entrega a las autoridades estadounidenses.

