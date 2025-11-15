Detienen a Brandon “N”, acusado de feminicidio, asociación delictuosa y delincuencia organizada en CDMX

La Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) informó este sábado 15 de noviembre de 2025 que fue detenido Brandon “N” , a quien se le relaciona con una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de droga, homicidios, extorsión, despojo, secuestro y robo.

Detienen a Brandon “N”, presunto integrante de célula delictiva

De acuerdo con un comunicado , durante un operativo en el que participaron elementos de la SSPC, Defensa, Marina, FGR, Guardia Nacional, SSC y Fiscalía General de Justicia de la CDMX se logró la detención de un hombre acusado de homicidio calificado en calles de la capital.

Tras realizar varias investigaciones por una agresión con disparos de arma de fuego ocurrida en la calle Abedules y la avenida Reforma en la colonia Lomas de San Lorenzo donde una mujer murió se llevaron a cabo labores de inteligencia para ubicar a uno de los posibles responsables.

Mientras elementos de la policía realizaban recorrido de reconocimiento se observó a un hombre con características similares al sujeto de investigación y al acercarse corroboraron su identidad y ejecutaron la orden de aprehensión contra Brandon “N” de 27 años.

¿De qué se le acusa a Brandon “N”?

Luego de llevar a cabo un cruce de información se corroboró que el detenido formaba parte de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de droga , homicidios, extorsión, despojo, secuestro y robo en varias alcaldías de la CDMX y en los estados de México, Morelos y Guerrero.

Además, a Brandon “N” se le relaciona con cinco carpetas de investigación en 2023 por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo y asociación delictuosa. En 2024 se le acusó de homicidio y en 2025 por extorsión y asociación delictuosa, delincuencia organizada y delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo y posesión de arma de fuego.

