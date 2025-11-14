Retiran visa a alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora

César Iván Sandoval Gámez, presidente municipal de San Luis Río Colorado en Sonora, confirmó que su visa le fue retirada cuando se dirigía a Arizona.

Este jueves 13 de noviembre, Iván Sandoval Gámez fue interceptado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en la garita de San Luis, Arizona, cuando intentaba cruzar por el carril SENTRI a territorio estadounidense para participar en la firma de un convenio de colaboración sobre temas ambientales en la ciudad de Yuma.

Al alcalde Morenista de San Luis Colorado, Sonora, César Iván Sandoval Gámez le fue retirada la visa y fue esposado por agentes cuando intentaba cruzar a Estados Unidos. pic.twitter.com/ycIsiuj0GK — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 14, 2025

¿Por qué le quitaron la visa al alcalde de San Luis Río Colorado?

Sandoval Gámez viajaba en una camioneta oficial Chevrolet Tahoe gris, acompañado del director de Oomapas, Paolo Navarro. Aunque ambos fueron enviados a inspección adicional, únicamente al alcalde se le colocaron esposas antes de ser conducido al área de revisión secundaria, donde permaneció bajo custodia por varias horas.

A su salida, un escolta de la policía municipal lo trasladó en una camioneta propiedad de su hermano, Héctor Sandoval.

"No existe ningún tipo de investigación o antecedente legal en mi contra ni en México, Estados Unidos, ni en ninguna parte", dijo en declaraciones posteriores.

🚨 Lo de siempre



Tras la revocación de su visa 🇺🇸, el alcalde de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval, dice que fue por un “tema administrativo”. pic.twitter.com/ZEO8zNYTcL — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 14, 2025

También agradeció el trato recibido durante su retención. Dijo que continuará con su labor como alcalde, y que los funcionarios no le especificaron la razón del retiro de su visa, únicamente se le indicó que se trata de una situación administrativa.

"Agradezco a las autoridades migratorias que nos trataron de maravilla y con muchísimo respeto. Mi compromiso con la comunidad permanece intacto", agregó.

