Balacera en Cuernavaca deja a maestro herido por bala perdida; reportan dos víctimas más

La tarde de este sábado 8 de noviembre, una balacera en Cuernavaca provocó caos en la colonia Flores Magón. Alrededor de las 16:50 horas, vecinos de la calle Sonora reportaron al 911 múltiples detonaciones de arma de fuego. Según los primeros informes, un hombre fue atacado directamente, mientras que un maestro resultó herido por una bala perdida.

Medios locales confirmaron que en total tres personas resultaron lesionadas por el intercambio de disparos, mientras que elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja informaron que llegaron rápidamente al sitio.

Uno de los heridos, de entre 30 y 35 años, fue trasladado por familiares en un carro particular, mientras que otro hombre, de aproximadamente 60 años, recibió primeros auxilios en el lugar antes de ser llevado a un hospital.

Maestro herido por una bala perdida

De acuerdo con testimonios de comerciantes y vecinos, el maestro se encontraba caminando por la zona cuando fue alcanzado por una bala perdida. Testigos indicaron que el educador no tenía relación con el ataque y que se hallaba en el sitio por casualidad. Su estado de salud fue reportado como delicado, pero estable.

Investigación de la Fiscalía de Morelos

El área quedó acordonada por agentes municipales y estatales para permitir el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE), que recabó indicios balísticos y abrió una carpeta de investigación. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque.

Vecinos de la colonia Flores Magón denunciaron que los tiroteos y hechos violentos ya son recurrentes en los últimos meses. Comerciantes locales exigieron mayor presencia policial y patrullajes constantes, pues aseguran que la inseguridad ha afectado la actividad comercial y la tranquilidad en la zona.

