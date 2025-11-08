Asesinan a Ermenegildo Vázquez, delegado local en Salamanca, Guanajuato

Ermenegildo Vázquez Pérez, delegado de la comunidad de Sotelo, en Salamanca, Guanajuato, fue asesinado en las primeras horas de este sábado. Los hechos ocurrieron luego de que intentó resistirse a un intento de "levantón".

Según medios locales, durante la madrugada de este 8 de noviembre, hombres armados arribaron al domicilio del delegado e intentaron subirlo por la fuerza a un vehículo. Al oponerse, uno de ellos le disparó, provocándole la muerte de manera inmediata.

El cadáver de Ermenegildo Vázquez quedo frente a su casa, mientras los agresores escaparon a bordo de un vehículo, con rumbo desconocido. Testigos dieron aviso de lo sucedido al 911.

Elementos de la policía municipal y estatal acudieron al sitio para acordonar el área y dar inicio a las investigaciones correspondientes. La zona permaneció resguardada durante varias horas, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban el levantamiento de indicios.

