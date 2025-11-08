Golpe a “Los Tanzanios": Cae Adriana “N” en Iztapalapa con casi 300 dosis de droga

En un operativo realizado el 7 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Adriana “N”, presunta integrante del grupo delictivo Los Tanzanios, durante un cateo en un domicilio de la alcaldía Iztapalapa. La intervención permitió el aseguramiento de 280 dosis de droga y un teléfono celular con información relevante para la investigación.

¿Qué se decomisó durante el operativo?

De acuerdo con la Fiscalía, los indicios fueron trasladados a laboratorios periciales para confirmar su composición y determinar su vínculo con Los Tanzanios, en especial el teléfono móvil que podría revelar los nexos y operaciones financieras del grupo criminal.

La detención de Adriana “N” forma parte clave en la red criminal

La captura de Adriana “N” se suma a la de Juan Manuel “N”, presunto líder del grupo, y Julieta “N”, arrestados en septiembre de 2025. Las autoridades destacaron la disolución progresiva de Los Tanzanios a raíz de los recientes operativos, quienes mantenían presencia en las alcaldías:



Iztapalapa

Cuauhtémoc

Además de zonas del oriente capitalino. Cada aprehensión reduce la capacidad del grupo para operar y distribuir drogas, lo que impacta directamente en la seguridad y estabilidad social de las comunidades afectadas.

Origen y expansión de “Los Tanzanios”

Con más de 20 años de presencia delictiva, Los Tanzanios surgieron como una pandilla local en Iztapalapa y evolucionaron hasta convertirse en una organización dedicada al narcomenudeo, extorsión y robo con violencia, según informes locales.

Su expansión se vio impulsada por condiciones de marginación y desempleo, lo que facilitó el reclutamiento de jóvenes en zonas vulnerables. Actualmente, son considerados uno de los grupos delictivos más persistentes en la capital.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, Adriana “N” se presume inocente hasta que la autoridad judicial determine su responsabilidad. Este principio garantiza procesos transparentes y justos.

